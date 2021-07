4 médecins emportés par le Covid-19 en l’espace de 12 heures

Le virus Covid-19 continue de faire des ravages en Algérie. Le corps médical est touché en plein fouet par cette pandémie qui ne cesse de se propager rapidement à travers le territoire national.

Ils étaient médecin généraliste, gynécologue, dermatologue, aide-soignant, infirmier ou urgentiste, en première ligne face à la pandémie, ces soignants y ont laissé leur vie, emportés par le coronavirus alors qu’ils soignaient les autres.

Les syndicats de la Santé ont révélé un bilan accablant des professionnels de la Santé tombés en accomplissant leur devoir professionnel, un très lourd bilan pour les blouses blanches qui sont en première ligne sur le front de la lutte contre cette pandémie mondiale.

En effet, lors des dernières 48 heures plus de 10 médecins ont trouvé la mort parmi le personnel de santé, particulièrement dans les rangs du corps médical.

Un bilan accablant

Il s’agit du spécialiste en anesthésie et réanimation, Mohamed Ben Tsala à Tlemcen, et Maarif Boutaleb, le spécialiste des maladies pulmonaires et allergies à l’établissement public de la santé d’El Bayadh, et le spécialiste en médecine préventive, Hassan Larabi à Ain Defla, et le professeur Mohamed Mansouri, directeur de l’hôpital 1 novembre à Oran, touchés par les complications de l’épidémie de Coronavirus, étant qu’ils étaient en première ligne face au virus, en plus du décès d’un médecin dimanche soir , touchée par les complications de son infection par le virus dans la wilaya de Chlef.

Dimanche soir, Mehdi Sanhaji, médecin et militant social bien connu de la wilaya d’Oran, a été emporté à l’âge de 28 ans, atteint des complications du variant Delta, le même sort qu’a connu Abdelhafid Saibi, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital de Ouargla, après une longue bataille contre la Covid19.

L’un des martyrs du devoir, le Dr Mohamed Benaouali, chef du service de pédiatrie, transféré dans le service de traitement covid-19 de l’hôpital de Tiaret, qui est également décédé des suites d’une infection par le virus, le défunt était connu pour son activité collective et ses sacrifices dans son travail, gagnant le respect des habitants de la wilaya, le médecin décédé avait subi des examens médicaux avancés, qui ont confirmé qu’il était infecté par le Coronavirus.

Il y a quelques jours, le Syndicat Médical d’Oran pleurait Aisha Boudali, spécialiste en chirurgie orthopédique et articulaire, décédée des suites d’une infection par le Coronavirus. La liste des professionnels de santé qui succombent au virus reste ouverte malheureusement et chaque jour s’y ajoutent de nouvelles victimes.

Ainsi, il est important que le pays et ses responsables prennent conscience du danger qui nous guette, et se conforment aux mesures de prévention afin de protéger les citoyens et le corps médical qui n’a cessé de tirer la sonnette d’alarme au cours des dernières semaines.