4 joueurs algériens dans l’équipe type maghrébine de la saison 2022/2023

Le journal français spécialisé en sport « L’Equipe » a établi le onze type maghrébin de la saison 2022/2023. Un onze dominé par les joueurs marocains et algériens.

Comme à l’accoutumée, le journal français spécialisé en sport « L’Equipe » publie chaque fin de saison le meilleur onze maghrébin. Ca concerne particulièrement les joueurs algériens, tunisiens, marocains ou encore libyens qui évoluent dans les cinq grands championnats européens.

Sans surprise, le onze maghrébin de l’exercice 2022/2023 est dominé par les joueurs marocains et algériens. Quatre Fennecs y figurent. En effet, il s’agit de Ramy Bensebaini, Ismael Bennacer, Said Benrahma et Riyad Mahrez.

Mérité pour les Fennecs

La figuration des quatre internationaux algériens dans le onze type maghrébin n’est pas une surprise. Les quatre ont réalisé une saison exceptionnelle, que ce soit sur le plan individuel ou collectif.

Ramy Bensebaini a réussi à marquer 6 buts, bien qu’il soit un défenseur. Il fait partie des joueurs les plus constants de la Borussia Mönchegladbach avec 30 matchs, toutes compétitions confondues.

Ismael Bennacer a été égal à lui-même lors de la saison écoulée. Demi-finaliste de la Champion’s League UEFA avec l’AC Milan, il compte 3 buts et 2 passes décisives en 40 matchs joués.

Quant à Riyad Mahrez, il a inscrit 15 buts et délivré 13 passes décisives en 47 matchs, toutes compétitions confondues. Une saison au terme de laquelle il a décroché le triplé, la Champion’s League UEFA, la Premier League et la FA Cup.

Enfin, Said Benrahma a fait une saison exceptionnelle, pour ne pas dire la meilleure de sa carrière. Avec 12 buts et 5 passes décisives en 52 matchs, il décroché l’Europa Conference League avec West Ham.

A rappeler que Bensebaini, Bennacer et Mahrez figurent dans le onze type maghrébin de la saison pour la deuxième année de suite.