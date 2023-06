4 internationaux algériens dans le 11 type africain de 2022/2023

Avec le clap de fin de la saison footballistique de 2022/2023, une vue d’ensemble des prestations des joueurs est désormais possible. Ainsi, la 11 type des joueurs africains de la saison a été dévoilé.

En effet, le site spécialisé, SofaScore, a annoncé l’équipe africaine type des 5 championnats européens majeurs pour la saison 2022/2023. Dans le 11 que Sofascore a concocté, on peut constater la présence de quatre joueurs internationaux algériens.

Sacré champion de la compétition la plus prestigieuse en Europe, Riyad Mahrez a été choisi parmi les 11 meilleurs joueurs africains en 2022/2023.

🌍 | CAF Team of the Season

Here’s our highest-rated XI of Africans that played in the top 5 European leagues this season! 👇

Eight nations are represented, as Algeria are the only one with multiple players, and their star Riyad Mahrez is our African Player of the Season. 💫 pic.twitter.com/8MsiWZe6X1

— Sofascore (@SofascoreINT) June 13, 2023