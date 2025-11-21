4 individus arrêtés : ce que révèle l’enquête sur les incendies de Tipaza

Les flammes qui ont embrasé la commune de Larhat, dans la wilaya de Tipaza, les 13 et 14 novembre, ont laissé derrière elles un paysage de désolation.

Quatre individus viennent d’être placés en détention provisoire pour leur rôle présumé dans ces incendies dévastateurs, qui ont détruit pins d’Alep, broussailles et terres agricoles au cœur d’un vaste périmètre forestier.

Incendie criminel à Tipaza : le feu au cœur d’une enquête judiciaire, 4 suspects arrêtés

Selon le communiqué du Parquet près le Tribunal de Sidi M’hamed, la brigade d’enquête du Gendarmerie nationale de Tipaza a identifié et interpellé quatre membres d’une bande criminelle suspectée d’avoir délibérément mis le feu dans la forêt de Larhat.

Les investigations ont permis de relier directement ces individus aux départs de feu et aux dégâts considérables qu’ils ont causés sur les écosystèmes forestiers et les terres agricoles avoisinantes. Les suspects sont poursuivis pour plusieurs infractions graves :

Sabotage mettant en danger la vie et la sécurité des personnes et de leurs biens.

Incendie volontaire de forêts appartenant à l’État.

Ces actes sont réprimés par les articles 87 bis du Code pénal et 138 de la loi relative aux forêts et aux richesses forestières. Après leur audition, le juge d’instruction a ordonné leur placement en détention provisoire, afin de garantir le bon déroulement de l’enquête judiciaire.

Feux de fortes en Algérie : les procédures judiciaires renforcées contre les incendiaires

Les flammes qui ont touché Larhat ainsi que d’autres communes s’inscrivent dans une série d’incendies ayant ravagé des forêts dans plusieurs wilayas du pays les 13 et 14 novembre.

Face à l’ampleur des dégâts, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait demandé l’ouverture d’une enquête lors du Conseil des ministres tenu le dimanche suivant, afin de déterminer les causes et prévenir de futurs sinistres.

Le bilan environnemental reste préoccupant ! Pins d’Alep, broussailles, arbustes et terres agricoles ont été détruits. Compromettant non seulement l’équilibre écologique local mais aussi les activités agricoles et économiques dépendantes de ces zones forestières.

Enfin, cette affaire illustre la détermination des autorités à poursuivre rigoureusement les auteurs d’incendies criminels. Le placement en détention provisoire des quatre suspects marque une étape importante dans la lutte contre les atteintes aux forêts et à la sécurité publique. Tout en envoyant un signal fort sur l’impunité zéro pour les actes mettant en péril l’environnement et la vie des citoyens.