4 films algériens proposés pour les Oscars de l’Academy Awards 2023

Destinées à promouvoir l’excellence de la production cinématographique, l’Academy Awards connue également sous le nom des Oscar du cinéma, est organisée chaque année à Los Angeles. Et ce, pour décerner plusieurs récompenses et distinctions dans plusieurs domaines cinématographiques.

Pour l’Academy Awards 2023, plusieurs réalisations algériennes se présentent pour concourir l’Oscar du meilleur film étranger, qui sera décerné lors de la prochaine édition de cet événement international. Vous avez, certainement, déjà entendu parler de ces œuvres. Ils sont au nombre de quatre, et ont déjà participé à plusieurs autres événements de renommée mondiale.

Des réalisations algériennes dans l’Academy Awards 2023

Comme on a l’habitude de voir plusieurs films de réalisation algérienne arrivent à se distinguer lors des grands événements cinématographiques. En effet, nombreux parmi eux arrivent même à être sélectionnés pour l’obtention de plusieurs prix.

En ce qui concerne l’Academy Awards 2022, quatre films algériens sont sélectionnés pour décrocher l’Oscar du meilleur film étranger.

Le premier à figurer dans cette liste es t le long métrage algérien, « Halim El Raad ». Réalisé par Mohamed Benabdellah, il parle des troubles du spectre autistique. Ainsi, il retrace la vie de Halim, un jeune autiste incompris et maltraité à cause de sa différence.

Un autre long métrage tente de décrocher le prix du meilleur film à l’Academy Awards 2023. Il s’agit de « Houria », réalisé par Mounia Medour et présente le quotidien d’une jeune fille qui partage sa vie entre son métier de femme de ménage et sa passion, qui est la danse. Cette réalisation compte également parmi les films en compétition dans le festival du film francophone d’Angoulême.

Deux autres films algériens en complétion pour l’Academy Awards 2023

Cette sélection des films en complétion pour le prix du meilleur film étranger ne compte pas uniquement deux réalisations algériennes. Deux autres longs métrages, qui ont déjà fait du bruit lors de précédents événements et continue à le faire, sont également présents dans cette sélection.

En effet, il s’agit de « la dernière reine » de Damien Ounouri et d’Adila Bendimrad. Cette réalisation fait partie des fictions historiques et fait voyager ses spectateurs vers Alger à l’époque de 1516, avec notamment des décors et des costumes dignes de cette période historique.

Le dernier film de cette sélection, c’est bel et bien « Nos Frangins » de Kaouthar Adimi et Rachid Bouchareb. Cette réalisation met en lumière, les émeutes estudiantines de décembre 1986. Et ce du côté de deux familles algériennes. Notamment, celle de Malik Oussekine et Abdel Benyehia.