4 criminels munis d’armes à feu arrêtés à Constantine (VIDÉO)

Les services de sécurité de la daira d’El Khroub ont porté un coup d’arrêt aux activités d’un groupe criminel organisé. L’opération s’est soldée par l’arrestation de quatre individus et la saisie d’armes à feu.

Dans le cadre de la lutte continue contre la criminalité urbaine et le port d’armes prohibées, la Brigade Mobile de la Police Judiciaire (BMPJ) relevant de la sûreté de daira d’El Khroub (Wilaya de Constantine) a réussi à neutraliser une bande criminelle composée de quatre individus.

L’opération, menée avec précision par les forces de l’ordre, a permis d’intercepter les membres de cette bande qui semait l’insécurité. Lors de l’intervention, les éléments de la BMPJ ont mis la main sur un arsenal inquiétant comprenant :

Une arme à feu de catégorie 5 (généralement des armes de chasse ou de tir de précision).

Une arme à feu de fabrication artisanale, témoignant de la dangerosité de ce groupe.

Les quatre mis en cause ont été conduits au siège de la brigade pour les besoins de l’enquête. Un dossier judiciaire a alors été constitué à leur encontre pour possession d’armes à feu sans autorisation et association de malfaiteurs. Ils devraient être présentés devant les instances judiciaires compétentes dans les prochaines heures.

Ainsi, cette opération s’inscrit dans la stratégie de la Sûreté de la Wilaya de Constantine visant à assécher les sources de la criminalité et à garantir la tranquillité des citoyens, particulièrement dans les zones à forte densité urbaine comme El Khroub.

Algérie : Bilan des indicateurs de criminalité pour l’année 2025

Les services de la Sûreté Nationale et de l’Armée Nationale Populaire ont rendu publics les chiffres consolidés de l’activité sécuritaire pour l’exercice 2025. Ce bilan annuel permet d’identifier les principales évolutions de la délinquance et des activités de contrôle aux frontières.

L’activité des services de lutte contre les stupéfiants a été marquée par une augmentation des volumes interceptés :

Produits psychotropes : 40 millions de comprimés saisis.

Cannabis (kif traité) : 35 tonnes saisies.

Cocaïne : 934 kg interceptés.

Interpellations : 2 350 individus impliqués dans des réseaux de trafic.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a alors enregistré une évolution dans la nature des infractions traitées en zone urbaine. Durant la période estivale, plus de 34 000 affaires pénales ont été instruites, ce qui a conduit à l’interpellation de 30 752 personnes.

Dans le même temps, les services spécialisés ont démantelé 32 réseaux impliqués dans la cybercriminalité, notamment dans les délits financiers et électroniques. Malgré cette activité criminelle, le sentiment de sécurité reste stable, avec un indice maintenu à 88 sur 100, selon les données du rapport mondial sur l’ordre public.

L’activité sécuritaire aux frontières et la lutte antiterroriste figurent également dans le bilan opérationnel des forces de défense. Les autorités ont ainsi empêché 24 071 tentatives d’entrée illégale sur le territoire. La lutte contre l’orpaillage illicite a permis l’interpellation de 18 744 personnes pour extraction clandestine de ressources. En parallèle, 38 redditions ont donc été enregistrées dans le cadre de la lutte antiterroriste, tandis que 369 personnes ont été arrêtées pour des activités de soutien.