4 000 plants de marijuana et 200 kg prêts à vendre : un Algérien arrêté en flagrant délit à Valence

À Valence, un homme de nationalité algérienne a été incarcéré après la découverte d’une vaste plantation de cannabis. Les autorités espagnoles ont saisi 4 000 plants et 200 kilos de têtes de marijuana déjà récoltées. Le site de la plantation était particulièrement difficile d’accès, niché au bout de sentiers très escarpés.

La Garde civile de Valence a démantelé une importante de culture de cannabis dans la région du Pico Caroche (Bicorp). Suite à cette opération, un Algérien, âgé de 26 ans, a été arrêté pour avoir cultivé plus de 4 000 plants de Marijuana, dans un site difficile d’accès.

L’opération Caroche a démarré à la mi-juin après que les agents ont été alertés d’une possible plantation de marijuana. Les forces de l’ordre ont alors localisé la culture sur la commune de Bipcorp, dans une zone très difficile d’accès. Le site était, en effet, isolé, sans route ni sentiers forestiers et n’était accessible que par des chemins escarpés.

Un Algérien arrêté à Valence avec une implantation géante de marijuana

Sur les lieux, les enquêteurs ont découvert une véritable infrastructure. Non loin de la plantation, un campement de fortune servait de lieu d’habitation pour les gardiens de ce site. Plus en hauteur, des hangars construits avec des poteaux en bois et recouverts de bâches en plastique vert étaient utilisés pour gérer la culture.

Par ailleurs, les forces de l’ordre ont découvert et détruit sur place 4 160 plantes de marijuana. Dans l’un des hangars, ils ont également 200 kilogrammes de têtes de cannabis, qui étaient en cours de séchage.

Outre les plants, les policiers ont trouvé un autre hangar aménagé. Il contenait des bouteilles de gaz, des ustensiles de cuisine, de la nourriture et le matériel nécessaire à la culture de cette drogue. Ce qui suggère que les gardiens vivaient sur les lieux.

L’un des hommes en charge de surveiller les lieux a été arrêté sur les lieux et se trouve actuellement en prison. L’enquête se poursuit et d’autres arrestations ne sont pas exclues. L’affaire a été transmise au tribunal de première instance et d’enquête n° 2 de Xátiva.

Un bébé de neuf mois intoxiqué au cannabis, ses parents risquent l’expulsion en France

À Mantes-la-Ville, un fait divers inquiétant a secoué les services de protection de l’enfance. Un bébé de neuf mois a été admis aux urgences pédiatriques suite à des convulsions, révélant la présence de résine de cannabis dans ses urines. Les parents, un couple algérien de 20 et 28 ans, ont été placés en garde à vue.

Par ailleurs, le père, tout en admettant avoir égaré du cannabis à leur domicile, plaide pour un accident domestique. Les médecins évoquent plusieurs hypothèses : ingestion directe, inhalation passive ou contamination via le lait maternel. Face à la gravité de la situation, l’enfant a été confié à l’Aide sociale à l’enfance.

L’affaire se complique davantage par le statut administratif précaire des parents. Tous deux en situation irrégulière, ils font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) exécutable fin août. Une audience devant le juge des enfants est prévue le 13 août, soulevant la question délicate de la séparation potentielle entre les parents et leur fille.

