3ème vague de Covid-19 : la Tunisie instaure un confinement général

Le chef du gouvernement tunisien Hichem Mechichi a déclaré , lors d’une conférence de presse, ce vendredi 7 mai 2021, les nouvelles mesures destinées à maîtriser et a endiguer la troisième vague imminente du coronavirus.

La Tunisie a décidé de renforcer les mesures de précaution en instaurant un confinement général pour une période de deux semaines qui durera du samedi 9 mai au 16 mai.

Selon le communiqué du gouvernement tunisien, la décision de confiner globalement la population consiste en la mise en place d’un couvre-feu et donc de l’interdiction de se déplacer de sept heures du soir à cinq heures du matin, avec l’interdiction de la circulation entre les villes, sauf dans les cas autorisés ou urgents.

Mise en place de restrictions globales

Tous les rassemblements, les festivités et tous les événements culturels et sportifs ont été interdits et l’accès aux lieux de culte a été suspendu. Ces restrictions concernent également la fermeture des marchés , des grands espaces commerciaux et des magasins.

Le Premier ministre tunisien Hicham El Mechichi a également averti, pendant la conférence de presse, de la gravité de la situation sanitaire dans le pays à un point critique, et les citoyens doivent être sensibilisés du danger de l’écroulement du système de santé tunisien en raison de la hausse conséquente de cas .

Le ministère tunisien de la Santé a d’ailleurs annoncé ce jeudi 6 mai, un total de 86 décès et que 1 410 nouveaux cas avaient été enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Cela porte le nombre total de décès dus à l’épidémie en Tunisie à 11 208 victimes. Sachant que les hôpitaux publics et privés doivent gérer 2 684 personnes porteuses du virus en plus des 508 patients pris en charge en soins intensifs et 152 autres qui sont sous respirateurs artificiels.