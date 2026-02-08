384 millions $ mobilisés : les détails du plan Rabhi pour métamorphoser Alger en 2026

Alger entre dans une phase de transformation sans précédent. Selon le ministre-wali d’Alger, Abdenour Rabhi, les années 2024 et 2025 ont été marquées par un « transformant développement » qui illustre l’engagement de la wilaya à concrétiser les directives présidentielles.

Cette dynamique se traduit par une série de projets structurants visant à positionner la capitale parmi les grandes métropoles modernes.

Pour l’année 2026, la wilaya d’Alger prépare un budget initial estimé à plus de 50 milliards de DA. Ce plan ambitieux, fruit d’un « coordination minutieuse et d’une consultation approfondie » entre les différentes instances de la wilaya et son conseil exécutif, vise à garantir la qualité et la continuité des services publics tout en améliorant le quotidien des habitants.

50 milliards de DA pour transformer la capitale en 2026 : les projets ciblés pour un impact concret sur le quotidien des Algérois

Le programme de développement 2026 se concentre sur plusieurs axes prioritaires pour renforcer le cadre de vie à Alger :

Amélioration environnementale : mesures pour assainir et embellir la ville.

: mesures pour assainir et embellir la ville. Réhabilitation et entretien des voies de circulation : routes, ponts et infrastructures urbaines.

: routes, ponts et infrastructures urbaines. Approvisionnement en eau potable et assainissement : sécurisation et modernisation des réseaux.

: sécurisation et modernisation des réseaux. Education et santé : revalorisation des établissements scolaires et renforcement des services hospitaliers.

: revalorisation des établissements scolaires et renforcement des services hospitaliers. Modernisation des services publics : pour assurer une meilleure efficacité et accessibilité pour tous les citoyens.

Ces initiatives s’inscrivent dans une vision stratégique globale pour « élever la capitale au rang des grandes villes ». En cohérence avec le plan de développement urbain et économique de la wilaya.

Une ambition en phase avec la stratégie nationale

L’ensemble de ces projets reflète l’orientation de la wilaya d’Alger vers une croissance maîtrisée et durable. Selon Rabhi, « nous voulons garantir la qualité et la continuité des services publics au profit des citoyens. Tout en améliorant leur cadre de vie quotidien ».

Ce plan illustre également la volonté des autorités locales de créer un environnement urbain moderne et fonctionnel, capable de répondre aux besoins actuels et futurs de la population.

Avec ce budget de 50 milliards de DA, la capitale amorce un tournant décisif, consolidant ses infrastructures, optimisant ses services et affirmant sa place dans le classement des métropoles les plus développées de la région.