38ᵉ sommet de l’UA : la Chine renouvelle son engagement en faveur du développement de l’Afrique

Ce samedi 15 février, le président chinois Xi Jinping a adressé un message de félicitations aux pays africains à l’occasion de la tenue du 38ᵉ sommet de l’Union africaine (UA). À travers cette déclaration, il a salué les avancées du continent et a réaffirmé la solidité du partenariat sino-africain dans un contexte international marqué par de nombreux défis.

Face à une conjoncture mondiale complexe, le président de la République Populaire de Chine a souligné le rôle croissant du Sud global, porté notamment par la Chine et l’Afrique. Il a mis en avant les progrès réalisés par l’UA au cours de l’année écoulée, notamment en matière d’intégration régionale, de gestion des crises et d’affirmation de « la voix de l’Afrique » sur la scène internationale. Xi Jinping a également exprimé ses vœux de succès pour les nations africaines dans leur quête d’indépendance, d’autosuffisance et de développement durable.

Partenariat sino-africain : un message porteur d’espoir pour l’avenir

Par ailleurs, le président chinois a insisté sur la dynamique positive qui marque les relations sino-africaines, affirmant que l’année 2024 sera une étape clé dans leur renforcement. Après le succès du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, il a estimé que les deux partenaires entraient dans une nouvelle ère de collaboration, consolidant ainsi la vision d’une communauté de destin sino-africaine.

Dans ce cadre, il s’est dit déterminé à travailler aux côtés des dirigeants africains pour concrétiser les six propositions sur la modernisation conjointe ainsi que les dix actions de partenariat définies lors du forum. Ces initiatives visent à favoriser le développement économique et social des peuples chinois et africains, soit un ensemble de 2,8 milliards d’individus.

En réaffirmant l’engagement de la Chine à accompagner l’Afrique dans son essor, Xi Jinping a mis en avant une relation fondée sur la coopération mutuellement bénéfique et la solidarité internationale. Son message témoigne d’une volonté claire de renforcer les liens sino-africains et d’inscrire cette relation dans une perspective de développement partagé et de prospérité commune.

Tebboune prend part au 38ᵉ sommet de l’Union africaine (UA)

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris part à la 38ᵉ session ordinaire du sommet des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA), qui s’est tenue à Addis-Abeba, la capitale Éthiopienne.

Réunissant des représentants de plusieurs organisations internationales et régionales, ce sommet a abordé des questions cruciales liées aux réparations historiques. L’un des axes majeurs des discussions porte sur le paiement des réparations aux Africains, une étape considérée comme essentielle pour corriger les injustices du passé et reconnaître les atrocités de masse subies par les Africains et leurs descendants.

Les participants ont examiné plusieurs initiatives visant à remédier aux séquelles de la colonisation, de l’esclavage et de la discrimination systémique. Parmi les sujets au cœur des débats figurent la reconnaissance historique, les réparations financières, la restitution des terres, la préservation du patrimoine culturel, les réformes politiques, la responsabilité internationale et l’autonomisation des communautés concernées.

Cette approche globale vise à rétablir une justice historique en intégrant des solutions économiques, sociales et politiques adaptées aux réalités contemporaines du continent.

L’Algérie renforce son engagement panafricain

Avant l’ouverture du sommet, Abdelmadjid Tebboune a présidé vendredi le 34ᵉ sommet du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP). Lors de cette réunion, il a annoncé une contribution volontaire d’un million de dollars de la part de l’Algérie pour soutenir ce mécanisme.

Ce geste reflète la volonté de l’Algérie de jouer un rôle actif dans le renforcement des institutions africaines et d’appuyer les initiatives visant à consolider la gouvernance, la stabilité et le développement du continent.

L’Algérie décroche la vice-présidence de la Commission de l’Union africaine (UA)

Selma Malika Haddadi, ambassadrice de l’Algérie à Addis-Abeba, vient d’être élue vice-présidente de la Commission de l’Union africaine (UA) avec 33 voix, devançant largement sa concurrente marocaine.

À 47 ans, cette diplomate expérimentée cumule plus de vingt ans d’engagement pour la paix en Afrique. Son parcours impressionnant inclut des postes clés comme ambassadrice au Kenya et au Soudan du Sud, ainsi que la direction générale Afrique au ministère des Affaires étrangères algérien.

Sa vision pour l’Union africaine s’articule autour de trois axes majeurs : l’amélioration de la gestion administrative et financière, la promotion du panafricanisme et le renforcement des liens entre la Commission et les États membres. Elle souhaite notamment dynamiser les partenariats avec des institutions comme la Banque africaine de développement et Afreximbank.