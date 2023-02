36e sommet de l’UA : expulsion d’une délégation de l’entité sioniste

Une délégation de l’entité sioniste qui s’étant infiltrée aux travaux 36e Sommet de l’Union Africaine (UA), qui ont débuté hier, le samedi 18 février 2023 dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba, s’est vue expulsée.

En effet, selon une vidéo, diffusée par plusieurs sources, montrait l’expulsion par les agents de sécurité d’une délégation de l’entité sioniste, qui s’était infiltrée aux travaux du Sommet organisé samedi et dimanche sous le slogan « Accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ».

Il est à rappeler que, le président de la Commission de l’Union Africaine, Mahamat Moussa Faki, avait en juillet 2021 pris une décision unilatérale concernant l’octroi à l’entité sioniste du statut d’observateur au sein de l’UA, décision qui s’est heurtée à une forte opposition au sein de l’organisation continentale, notamment par des pays qui soutiennent le droit constant du peuple palestinien à la liberté et à l’indépendance.

Par ailleurs, la démarche de Mahamat Moussa Faki avait été considérée de nombreuses parties africaines et arabes comme une « violation flagrante » de la Charte africaine des droits de l’homme et des principes et valeurs de l’Union et de son statut, qui stipule la lutter contre le racisme, la décolonisation et le droit des peuples à l’autodétermination.

Lors des travaux de la précédente session ordinaire du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA, a vu l’adoption de la décision de suspendre l’octroi du statut d’observateur à l’entité sioniste à l’unanimité, avec la formation d’un comité de sept chefs d’Etat, dont l’Algérie, afin de soumettre une recommandation au Sommet de l’Union sur cette question.

Lamamra s’entretient avec plusieurs responsables d’Europe et d’Australie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a eu hier, le samedi 18 février à Addis-Abeba dans le cadre de sa participation aux travaux du Sommet de l’Union africaine, des entretiens avec des responsables d’Europe et d’Australie, au sein de la délégation conduite par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

La même source indique que Lamamra a eu des rencontres avec le Premier ministre portugais, Antonio Costa, le président du Conseil européen, Charles Michel et le ministre adjoint australien des Affaires étrangères, Tim Watts.

Il aussi a examiné avec le Premier ministre portugais les relations algéro-portugaises et leurs perspectives prometteuses. Costa a affirmé qu’il « aspire à participer personnellement aux prochaines échéances entre les deux pays liés par le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération depuis 2005 ».

Avec le président du Conseil européen, Charles Michel, Ramtane Lamamra a évoqué « les questions relatives au partenariat entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) et les voies et moyens de le renforcer conformément au principe d’équilibre des intérêts ».

Pour conclure, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a convenu avec le ministre adjoint australien des Affaires étrangères, Tim Watts, « de se soutenir mutuellement en faveur des candidatures des deux pays aux organisations internationales auxquelles ils appartiennent et échangé les vues sur la situation prévalant dans la région sahélo-saharienne ».