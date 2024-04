368 accidents de la route le premier jour de l’Aïd

Le pays se réveille en deuil, les rues encore imprégnées de l’odeur âcre du bitume brûlé. Dix vies fauchées, dix destins brisés, et une nation en deuil. Les premiers jours de l’Aïd El-Fitr, censés être empreints de joie et de célébrations, ont été assombris par une série d’accidents de la route tragiques à travers le pays.

Selon un communiqué de la Direction Générale de la Protection Civile, le jour sacré a malheureusement été entaché par des pertes tragiques, avec 10 personnes qui ont perdu la vie.

En outre, 258 personnes ont été blessées dans 368 accidents survenus dans différentes Wilayas, selon les dernières statistiques disponibles.

Ces chiffres soulignent l’importance cruciale de la prudence et du respect des règles de sécurité routière, surtout lors des périodes de congés et de déplacements massifs.

🔵 À LIRE AUSSI > Drame routier à Béjaia : un accident provoque le décès de 8 personnes

Les clés d’une conduite responsable lors des fêtes

Les périodes de fêtes, comme l’Aïd, sont souvent synonymes de retrouvailles en famille et de déplacements massifs. Pour éviter les accidents et assurer la sécurité de tous, il est essentiel de prendre des précautions supplémentaires et de respecter les règles de sécurité routière.

Voici quelques conseils pour voyager en toute sécurité lors des périodes festives :

Planification du voyage : Prévoyez votre trajet à l’avance, en tenant compte des conditions de circulation et de la météo. Évitez de conduire pendant les heures de pointe si possible.

Vérification du véhicule : Assurez-vous que votre véhicule est en bon état de fonctionnement avant de prendre la route. Vérifiez les freins, les pneus, les feux, et les niveaux d’huile et de liquide de refroidissement.

Respect des limitations de vitesse : Respectez toujours les limitations de vitesse indiquées, en particulier dans les zones urbaines et les zones de travaux.

Port de la ceinture de sécurité : Attachez toujours votre ceinture de sécurité et assurez-vous que tous les passagers en portent une également.

Éviter la fatigue : Si vous vous sentez fatigué, faites une pause pour vous reposer. La fatigue peut diminuer votre temps de réaction et augmenter le risque d’accident.

Éviter la distraction : Ne conduisez pas en utilisant votre téléphone portable ou en étant distrait par d’autres dispositifs. Gardez toute votre attention sur la route.

En suivant ces conseils simples, mais essentiels, vous pouvez contribuer à rendre vos déplacements pendant les fêtes plus sûrs et plus agréables.

La sécurité routière est l’affaire de tous, alors n’oubliez pas d’être vigilant, patient et respectueux des règles en toutes circonstances.

🔵 À LIRE AUSSI > Un accident de la route fait 57 blessés, le bus des supporters de l’USM Annaba impliqué