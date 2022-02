33e anniversaire de sa disparition : hommage à Mouloud Mammeri

Cette année, comme les précédentes, les hommages à ce grand homme sont nombreux. Tout un programme est prévu s’étalant sur 4 jours, du 26 février au 1er mars.

Au programme de cet hommage : Cérémonie de la troisième édition de la meilleure pièce de théâtre en langue Amazigh qui aura lieu au niveau du théâtre régional Kateb Yacine ; Expositions, vous pourrez assister à une exposition autour de la vie de l’auteur et de la vie de Mouloud Mammeri, une autre avec les livres de la bibliothèque de la maison de la culture de Tizi Ouzou.

Mais aussi : des conférences sur ce dernier qui seront animées par les auteurs Hacene Halouane et Hamid Belik ; Des projections de films adaptés de ses deux romans « La colline oubliée » et « L’opium et le bâton » ; Ateliers de lecture, d’écriture et de dessin au profit des adhérents de la maison de culture qui porte le nom de Mouloud Mammeri.