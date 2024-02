333 km en courant à travers le Sahara algérien : l’incroyable défi lancé par Éric Blanc

L’Algérie, un pays connu pour son potentiel touristique sous-exploité, et pourtant ces derniers temps, il attire les voyageurs les plus aguerris, qui sont à la recherche d’une aventure hors du commun. C’est le cas du coureur français Éric Blanc qui a annoncé un nouveau défi à soulever.

En effet, le coureur français Éric Blanc, habitué aux courses extrêmes, a décidé de s’offrir un nouveau défi, celui d’achever la course Trans333.

Éric Blanc au départ d’une course de 333 kilomètres dans le Sahara algérien

Le 26 février prochain, le coureur de fond de Lanneplàa, Éric Blanc, se lancera dans le challenge de parcourir plus de 300 kilomètres de course à pied, en plein Sahara algérien, pour le Trans333. Une nouvelle aventure remplie de défi pour le coureur Éric Blanc. Les organisateurs de cet événement ont fixé un délai de 108 heures pour parcourir cette distance.

En effet, ce coureur s’élancera, avec une vingtaine de participants, à travers le massif montagneux planté en plein cœur du Sahara, le Tassilli N’ajjer. Durant cet ultratrail, qui consiste en course à pied en zone naturelle sur une longue distance, chaque participant doit pointer pour chaque 25 kilomètres auprès des Checkpoints. Une équipe médicale sera mobilisée et des équipes de soutiens motorisées veilleront sur les participants tout au long de cette course.

Par ailleurs, les coureurs auront la possibilité de se ressourcer et de se reposer avant de poursuivre leurs courses à travers le Sahara algérien. D’ailleurs, Éric Blanc s’est entrainé longtemps pour faire de petites siestes lui permettant de reprendre sa course plus rapidement et de faire de longs trajets. « Depuis quelque temps, je m’entraine à faire de microsiestes pour courir au moins 24 heures d’affilée » a déclaré le sportif à Sud Ouest.

Une course pleine de défi

À quelques jours de son départ vers l’Algérie, course et marche à pied et plusieurs heures passées en salle de sports rythment le quotidien du quinquagénaire qui veut remporter ce challenge tout en restant solidaire avec ses concurrents. « On ne laisse personne derrière, ce n’est pas du tout l’ambiance » a fait savoir l’ancien rugbyman de 56 ans et d’ajouter « Outre les dunes, il faudra aussi se méfier des écarts de températures entre le jour et la nuit (de 25 °C en journée à 4 °C la nuit) ».

Éric Blanc n’est pas à son coup d’essai. En novembre 2022, le sportif aguerri a réussi à traverser 1200 kilomètres de course à pied dans le désert mauritanien. Il pourra néanmoins compter sur son mental en acier et sa longue expérience pour accomplir ce défi.

