Dans son numéro « spécial 10 ans », le magazine Forbes Afrique a levé le voile sur son nouveau classement des Top 30 africains de moins de 30 ans. Chefs d’entreprise, artistes, sportifs ou encore activistes, les membres du nouveau classement ont moins de 30 ans et façonnent l’Afrique de demain avec leur ambition et leur optimisme. D’ailleurs, parmi ces 30 personnalités, Forbes Afrique a nommé le ministre des startups, Yacine El-Mahdi Oualid.

En effet, le ministre délégué chargé de l’Économie de la connaissance et des startups, Yacine El-Mahdi Oualid, âgé d’à peine 29 ans, figure dans le classement des Top 30 africains des moins de 30 ans du magazine Forbes Afrique et représente l’Algérie.

« Titulaire d’un doctorat à la Faculté de médecine Taleb Mourad, au sein de l’Université de Sidi Bel Abbès, Yacine El-Mahdi Oualid a été propulsé début 2020, à 26 ans, ministre algérien délégué chargé de l’Économie de la connaissance et des start-up. Devenant ainsi la plus jeune recrue du gouvernement Djerad » ; lit-on sur l’édition juillet-août 2022 du magazine Forbes Afrique.

En outre, le numéro spécial célébrant la décennie du magazine a mis la lumière sur les réalisations et le travail du ministre Yacine El-Mahdi Oualid. Mais aussi ses initiatives en faveur des startups et des jeunes porteurs de projets.

« Le travail du jeune ministre finira par payer, puisqu’il réussira à imposer plusieurs réformes. Ses initiatives les plus marquantes sont vraisemblablement l’instauration d’un cadre juridique, fiscal, réglementaire et administratif favorable aux start-up. La création d’un fond de soutien qui leur est dédié – doté d’une dizaine de millions d’euros -. Ainsi que la mise sur pied d’accélérateurs visant à accompagner ces jeunes pousses » ; a encore écrit Forbes Afrique.

Classement 2022 des « Top 30 under 30 » : l’espoir de l’Afrique

D’après Forbes Afrique, les 30 personnalités africaines figurant dans le classement 2022 des « Top 30 under 30 » ont moins de 30 ans et façonnent l’Afrique de demain. « Les membres de ce nouveau Top 30 des moins de 30 ans ont tous un double point commun : leur optimisme et leur ambition, carburants qui contribuent à changer la donne sur le continent » ; a écrit Forbes Afrique.

Concernant les nouveaux venus que compte le classement de cette année, Forbes Afrique a expliqué qu’ils représentent 25 sur 30 lauréats, soit 80 % de renouvellement. Consultants en bonne gouvernance, patrons de startups innovantes, artistes, stylistes de mode, chefs gastronomiques… Les profils de ces personnalités sont divers.

« Ce classement doit être vu comme un condensé des immenses talents de la jeunesse africaine (70 % des habitants du continent ont moins de 30 ans). Une jeunesse qui ne demande qu’à prendre son destin en main et à faire advenir un autre monde. Le sien » ; a souligné le magazine.

Par ailleurs, Forbes Afrique a mis en avant la méthodologie derrière la préparation de ce classement qui repose, entre autres, sur l’avis de nombreux experts, tous secteurs confondus. Et ce, pour cerner au mieux les potentiels candidats du palmarès.

« Établir un tel classement ; par définition subjectif, consiste à humer l’air du temps, activer ses réseaux, observer ce qui se fait et se passe. Repérer les noms qui reviennent ; distinguer l’anecdotique de l’essentiel ; déterminer les secteurs porteurs et in fine, parier sur certains profils … », a détaillé Forbes Afrique concernant sa méthodologie.

Qui sont les personnalités nommées dans le « Top 30 under 30 » en Afrique ?

D’abord, le classement 2022 des « Top 30 under 30 » du magazine Forbes Afrique compte Mahamat Abakar, 24 ans, Concepteur de Telemedan (Tchad). Yero Sarr, 21 ans, militant écologiste (Sénégal). Amir N’Gazi, 26 ans, avocat d’affaires (Comores). Omar Abada, 29 ans, joueur de basket-ball (Tunisie). Fabroni Bill Yoclounon, 27 ans, fondateur de IamYourClounon (Bénin). Safiatou Nana, 30 ans, fondatrice Solar Koodo (Burkina Faso).

Ensuite, il compte Prisca Makila, 26 ans, directrice générale de Kim Engineering (République Démocratique du Congo). Gibran Freitas, 27 ans, cofondateur & animateur de Legal Tech Africa (Togo). Malika Louback, 27 ans, mannequin (Djibouti). Fatouma Aiya Akiné, 28 ans, artiste plasticienne (Niger). Alexandre Bonneau, 27 ans, fondateur d’AFROTO (Togo/Frace). Mariama Kaba, 28 ans, fondatrice de Miranass Tourisme (Guinée-Conakry).

Mais aussi, Mannick Syllas Bryant, 27 ans, fondateur de Find Solution Technology (République Démocratique du Congo). Rebecca Espitalier-Noël, 28 ans, cofondatrice et directrice exécutive de Foodwise (Ile Maurice). Jean Fall, 30 ans, fondateur de Cinewax (Sénégal). Tisya Mukuna, 30 ans, fondatrice de la marque de café « La Kinoise » (République Démocratique du Congo). Charles Alexandre Bourdette, 23 ans, artiste peintre (Gabon). Christelle Kwizera, 26 ans, fondatrice de Water Access (Rwanda).

Ainsi qu’Adama Kanté, 23 ans, entrepreneur (Mali). Kevis Sesse, 28 ans, fondateur de la plateforme MonArtisan.ci (Côte d’Ivoire). Matina Razafimahefa, 24 ans, cofondatrice et PDG de Sayna (Madagascar).Yacine El-Mahdi Oualid, 29 ans, ministre délégué, chargé des start-up (Algérie). Hafou Touré Samb, 30 ans, fondatrice du cabinet de conseil en stratégie HTS Partners ; directrice de cabinet adjointe au ministère ivoirien de la Promotion des PME (Côte d’Ivoire). Amina Zakhnouf et Ileana Santos, respectivement 26 et 28 ans, cofondatrices de l’incubateur de politiques publiques « JMA » (Je m’engage pour l’Afrique) (Maroc et Togo).

Et enfin, Arielle Kitio, 30 ans, fondatrice de l’incubateur CAYSTI (Cameroun). Dieuveil Malonga, 30 ans, chef cuisinier (Congo-Brazzaville). Mareme Dieng, 25 ans, responsable de l’innovation et de la Stratégie pour le fonds de capital-risque Global (Sénégal). Mouhidine Seiv, 30 ans, fondateur de HrFlow.ai (Mauritanie). Khaby Lame, 22 ans, influenceur (Sénégal) et Teddy Kossoko, 28 ans, fondateur de Masseka Game Studio (Centreafrique).