30 nouveaux bus pour renforcer le transport urbain et périurbain arrivent dans cette wilaya

La wilaya de Jijel dispose depuis peu de trente autobus flambant neufs, destinés à ses lignes urbaines et périurbaines.

Cette dotation découle des instructions du président de la République relatives au renouvellement du parc national de transport de voyageurs, un chantier suivi de près par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud.

Trente nouveaux bus à Jijel pour desservir la ville et sa périphérie

Le lot réceptionné se compose de deux gabarits différents, choisis pour couvrir des besoins distincts. Vingt véhicules de type Mercedes-Sprinter, d’une contenance de 24 passagers chacun, serviront surtout les dessertes fines et les axes secondaires. À ces minibus s’ajoutent dix Higer plus spacieux, capables d’embarquer 35 voyageurs.

La remise de ces véhicules aux autorités locales a été assurée par l’Entreprise de développement de l’industrie du véhicule (EDIV). Cette diversité de capacités doit permettre aux opérateurs d’ajuster l’offre selon la fréquentation, plutôt que d’aligner des bus surdimensionnés sur des lignes peu chargées. Le principe avait déjà été détaillé par le ministre lorsqu’il évoquait devant les députés une gamme de véhicules allant de 24 à 100 passagers adaptée aux zones urbaines, montagneuses ou sahariennes.

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Des chauffeurs d’Alger et de Tiaret mobilisés pour l’acheminement

Convoyer trente véhicules jusqu’à l’est du pays supposait de disposer d’autant de conducteurs. Les entreprises publiques de transport urbain et suburbain d’Alger et de Tiaret ont donc détaché leurs personnels pour prendre le volant et rallier Jijel.

Ce coup de main entre structures relevant du même secteur a permis de gagner un temps précieux. Les responsables y voient une illustration concrète de la complémentarité entre les entreprises publiques de transport, souvent sollicitées lors des opérations de distribution menées à l’échelle nationale.

Le programme national de renouvellement des bus s’étend aux wilayas de l’intérieur

Jijel s’ajoute à une liste qui ne cesse de s’allonger. Le plan présidentiel prévoit l’acquisition de 10 000 véhicules, dont 6 800 commandés auprès de partenaires étrangers. Au printemps, les grandes agglomérations avaient ouvert le bal, à l’image d’Annaba où cinquante bus Tirsam ont été mis en circulation après Alger et Constantine.

Les arrivages se sont enchaînés dans les ports algériens tout au long de l’année. Une cargaison de 568 véhicules débarquée au port d’Alger avait marqué l’une des étapes les plus visibles de ce programme, suivie d’autres livraisons acheminées depuis l’Allemagne et la Chine. La Direction des industries militaires a piloté ces réceptions, avant que les véhicules ne soient répartis entre les wilayas.

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Une seconde vague de dotations qui touche seize wilayas

Après les métropoles, l’opération s’est élargie vers l’intérieur du pays. Le ministère de l’Intérieur avait annoncé en août une deuxième phase concernant seize wilayas, du Centre à l’Ouest en passant par l’Est et le Sud. La logique retenue consiste à ne plus concentrer les moyens sur les seules grandes villes.

Ces acquisitions massives, dont plusieurs centaines de bus venus de Chine et d’Allemagne, répondent à un constat partagé : dans de nombreuses régions, les véhicules en circulation accusaient un âge avancé. Le remplacement progressif du matériel vétuste constitue l’objectif affiché.

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