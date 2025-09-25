30 millions d’euros blanchis et 55 kilos d’or saisis : un réseau lié à la DZ Mafia déjoué en France

Plus de 30 millions d’euros auraient été transités entre la France et l’Italie en moins d’un an, selon les révélations du parquet de Marseille. Ce dernier a annoncé, mardi, le démantèlement d’un réseau criminel international. Ce réseau impliquait des groupes de différents pays, notamment la DZ Mafia en France, ainsi que des groupes italiens, kosovars et Moyen-Orients.

Qualifiée de « tentaculaire« , une affaire de blanchiment d’argent d’une ampleur rare a été révélée mardi 23 septembre par le parquet de Marseille. Avec plus de 30 millions d’euros blanchis en moins d’un an et des liens s’étendant vers plusieurs pays.

Ce dossier présente, selon le parquet de Marseille, l’un des réseaux criminels les plus structurés démantelés récemment.

L’alerte de Milan qui a révélé un système de blanchiment Or-Argent entre l’Europe et le Moyen-Orient

Déclenché par une alerte de la Guardia Di Finanza de Milan fin décembre 2024, le démantèlement de ce réseau révèle un mécanisme de blanchiment sophistiqué. Pilotée par des individus kosovars et moyen-orientaux basés en Lombardie, l’organisation centralisait de grandes quantités d’espèces en Italie, pour les transformer en or, avant de les transporter vers le Kosovo et la Turquie.

Ce système a permis la circulation de 30 millions d’euros entre octobre 2024 et août 2025. Les fonds étaient collectés à Marseille, Lyon, Paris et en Italie, et leur transport était assuré par des équipes syriennes et maghrébines utilisant des voitures dotées de caches extrêmement élaborées.

L’affaire a pris une tournure officielle le 6 janvier 2025, lorsque le parquet de la JIRS de Marseille a ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de produits stupéfiants et association de malfaiteurs. En effet, l’enquête est rapidement devenue une information judiciaire, menant à la création d’une équipe commune franco-italienne. Cette collaboration, s’est faite avec le parquet national anti-Mafia de Rome et le parquet de Milan, bénéficiant du soutien d’Europol et d’Eurojust.

Plusieurs vagues d’interpellations

En France, une centaine de gendarmes (issus de sections de recherches de Marseille, Paris, Strasbourg, Chambéry et du GIGN) ont été mobilisés. Leurs investigations ont permis d’identifier un réseau de collecteurs, dont certains sont déjà connus pour trafic de drogue et liés à la DZ Mafia de Marseille.

Le 7 septembre 2025 a marqué un tournant avec un premier coup de filet opéré après la détection d’un convoi circulant entre l’Italie et l’Espagne. Sept individus ont été arrêtés sur commission rogatoire.

Par ailleurs, les perquisitions ont révélé l’ampleur de ce trafic : les autorités ont saisi 55 lingots d’or de 24 carats (représentant 55 kilos) et 2.4 millions d’euros en espèces. Le montant de cette saisie s’élève à près de 8 millions d’euros. Les sept suspects ont été mis en examen pour blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, et placés en détention provisoire.

13 suspects interpelés et des biens de luxe saisis

Une nouvelle phase de l’opération a eu lieu le mardi 23 septembre 2025, ciblant plusieurs communes des Bouches-du-Rhône (Marseille, Vitrolles, Marignane, Martigues, Berre-l’Étang) ainsi que l’Italie.

Neuf personnes ont été interpellées au total : huit en France, placées en garde à vue, et une en Italie, via un mandat de dépôt européen. Les dix-sept perquisitions menées ont permis la saisie de 219 000 euros en espèces, cinq véhicules et divers articles de luxe. En parallèle, les autorités italiennes ont arrêté quatre autres suspects et saisi des biens supplémentaires.

L’enquête est toujours en cours afin de déterminer l’origine exacte des fonds collectés en France et d’identifier l’ensemble des membres de cette organisation internationale.

