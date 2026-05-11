« 30 milliards d’euros d’échanges » : Voici le client n°1 du Made in Algeria

La scène internationale s’ouvre de plus en plus aux produits algériens. Dans une récente publication, l’Ambassade d’Autriche à Alger a mis en lumière la dynamique des exportations algériennes, révélant une domination écrasante du marché européen par rapport aux autres puissances mondiales.

L’Europe, destination privilégiée du Made in Algeria

Selon les chiffres partagés par la représentation diplomatique, l’Union Européenne se place loin devant tous les autres partenaires commerciaux. Avec un volume d’importation colossal de 30,6 milliards d’euros, le Vieux Continent confirme sa position de premier client stratégique pour l’Algérie.

Cette proximité géographique et les accords commerciaux existants semblent porter leurs fruits, permettant au label « Made in Algeria » de s’affirmer solidement sur le marché européen.

Si l’Europe caracole en tête, le reste du classement montre des chiffres nettement plus modestes, bien que non négligeables :

États-Unis : Ils arrivent en deuxième position avec 2,31 milliards d’euros, illustrant un intérêt croissant de l’autre côté de l’Atlantique.

: Ils arrivent en deuxième position avec 2,31 milliards d’euros, illustrant un intérêt croissant de l’autre côté de l’Atlantique. Chine : Le géant asiatique suit de près avec 1,83 milliard d’euros.

: Le géant asiatique suit de près avec 1,83 milliard d’euros. Russie : En revanche, les exportations vers le marché russe restent encore marginales, s’élevant à seulement 0,007 milliard d’euros (soit environ 7 millions d’euros).

Le message porté par cette publication est clair : la marque Algérie gagne en visibilité. La diversification des partenaires et l’augmentation des exportations hors hydrocarbures restent des enjeux majeurs pour le pays, qui peut désormais s’appuyer sur une base solide au sein de l’UE pour tenter de conquérir de nouveaux marchés mondiaux.

« Le label « Made in Algeria » s’affirme de plus en plus sur la scène internationale », souligne l’Ambassade d’Autriche, témoignant d’un optimisme diplomatique quant au potentiel économique du pays.

Salon TUTTOFOOD à Milan : 14 entreprises algériennes à la conquête de l’Europe

C’est dans ce contexte de croissance que l’Algérie marque sa présence en Italie. Sous l’égide du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, quatorze entreprises nationales spécialisées dans l’agroalimentaire et la production agricole participent, depuis ce lundi, au prestigieux Salon international de l’alimentation « TUTTOFOOD » de Milan.

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Le pavillon algérien, inauguré au parc des expositions de Milan, met en lumière la richesse et la diversité du patrimoine productif national. Les professionnels internationaux y découvrent une large gamme de produits : des fruits et légumes frais aux célèbres dattes et leurs dérivés, en passant par l’huile d’olive et les produits transformés.

Pour séduire les acheteurs mondiaux, les opérateurs algériens misent sur trois leviers stratégiques :

Qualité premium et conformité rigoureuse aux standards internationaux.

et conformité rigoureuse aux standards internationaux. Innovation constante dans les processus de conditionnement et d’emballage .

. Capacité d’exportation accrue pour répondre à la demande croissante des distributeurs européens.

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Cette offensive milanaise n’est pas fortuite. Elle s’inscrit dans une stratégie globale pilotée par les autorités algériennes pour consolider l’image de l’Algérie comme fournisseur fiable.