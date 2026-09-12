+ 30 DA de hausse : Voici la (vraie) raison de la flambée des prix de l’eau minérale selon Himayatec

Les prix de l’eau minérale enregistrent une hausse sensible dans de nombreux points de vente, avec des augmentations atteignant jusqu’à 30 dinars. Face à cette situation, l’association « Himayatec » dévoile les raisons de cette hausse et appelle à un retour aux tarifs antérieurs.

En effet, une disparité marquante des prix de l’eau minérale a été constatée récemment sur le marché. Les consommateurs soulignent des augmentations qui dépassent, dans certains cas, celles annoncées par les producteurs à la sortie d’usine.

Les citoyens continuent ainsi de subir des écarts de prix flagrants, en dépit des assurances préalables de l’Association des producteurs algériens de boissons (APAB), qui affirmait que la hausse enregistrée à la sortie d’usine demeurait contenue.

Dans ce contexte, le président de l’Organisation algérienne de défense du consommateur « Himayatec », Mohamed Aïssaoui, a expliqué dans une déclaration que la hausse de la matière première PET (polyéthylène téréphtalate), utilisée dans la fabrication des bouteilles en plastique, figure parmi les causes principales de cette augmentation.

Les précisions de Mohamed Aïssaoui sur les coûts

M. Aïssaoui a indiqué que la hausse du cours du PET s’inscrit dans un contexte géopolitique complexe ayant directement impacté les prix de cette matière première, ce qui s’est répercuté sur le coût de fabrication des bouteilles.

Estimant qu’il s’agit d’une conjoncture temporaire, le président de « Himayatec » a affirmé qu’une fois ces conditions dissipées, les producteurs d’eau minérale seront tenus de revenir aux tarifs appliqués auparavant.

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Ces déclarations font suite aux précisions fournies précédemment par l’APAB concernant les hausses constatées durant le mois d’août sur les prix de l’eau minérale et de l’eau de source.

Que dit l’association des producteurs ?

L’association, dans un communiqué signé par son président Ali Hamani, avait précisé que le prix de sortie d’usine d’une bouteille d’eau minérale de 1,5 litre n’avait subi qu’une légère hausse, évaluée en moyenne à 2 dinars TTC.

L’APAB a imputé cette révision à l’augmentation des prix des matières premières importées, indispensables à la fabrication des emballages, rappelant que ces matériaux représentent en moyenne 43 % du coût final du produit à la sortie de l’usine.

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Selon les données fournies par l’association, le prix du PET a bondi d’environ 45 %, passant de 960 à 1 400 dollars la tonne.

De son côté, le PEHD (polyéthylène haute densité), utilisé pour la fabrication des bouchons, a enregistré une hausse de 33 %, passant de 1 100 à 1 460 dollars la tonne.

Entre prix usine et réalité du consommateur

Face à ces contraintes, l’association avait recommandé que le prix de vente d’un fardeau de six bouteilles de 1,5 litre varie entre 240 et 250 dinars TTC, toutes marques confondues.

Elle a tenu à souligner que les tarifs dépassant cette fourchette relèvent exclusivement des politiques commerciales des intermédiaires, du réseau de distribution et des détaillants, précisant que les producteurs ne disposent d’aucun pouvoir de contrôle sur ces intervenants.

Sur le terrain, la réalité du consommateur s’avère bien différente : les augmentations constatées sur certains fardeaux d’eau minérale dépassent largement ces préconisations, atteignant entre 20 et 30 dinars supplémentaires.