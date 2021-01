30 ans d’écart avec sa femme, un senior s’en prends aux jeunes

Il s’agit d’un homme qui est plus vieux que sa femme de 30 ans, il a été invité dans une émission télévisée, et profitant de cette médiatisation, il a fait des déclarations dans lesquelles il s’en prenait aux jeunes algériens.

« Tout ce qui est petit est mignon » avait déclaré l’homme dont les cheveux blancs couvraient sa tête. Ce dernier avait également répondu un commentaire qui qualifiait les mariages avec un grand écart d’age de « crime », en disant que c’était juste « une question de moyens, et que si celui qui pense cela avait les moyens en question, il aurait épousé des adolescentes de 16 et de 14 ans ».

Il défend son mariage

« L’amour n’a pas d’age » avait déclaré le senior à un certain moment de l’émission, il a également affirmé que ce mariage s’est fait après une histoire d’amour qu’il a eu avec sa femme qui est moins jeune que lui d’une trentaine d’années. Cette dernière, qui est par ailleurs la deuxième épouse de ce monsieur, avait pour sa part déclaré que tout avait commencé après qu’elle fut obligée d’arrêter ses études et de chercher un travail. Un travail qu’elle avait d’ailleurs trouvé dans le magasin de son futur mari. Cette relation professionnelle s’est développée, et s’est vite transformée en une idylle amoureuse qui s’est couronnée d’un mariage controversé.

La jeune femme a tenu à préciser que ce mariage est avant tout issu d’un amour mutuel entre eux, et qu’elle est parfaitement heureuse et épanouie, malgré qu’elle était contre ce type de relations avant sa rencontre avec son mari.

Un discours anti-jeunes

Après avoir raconté dans le détail leur histoire et leur mariage dont 4 petits enfants sont issus, le senior s’en est pris à la jeunesse algérienne, et cela en commençant sa déclaration par une phrase qui lui tenait à cœur, « Que les jeunes ne m’en veuillent pas, mais que les vieux s’en réjouissent ».

Suite à cela il avait déclaré en s’adressant à la femme algérienne : » si tu épouses un senior qui a tous les moyens, une maison, de l’argent, une voiture, etc, tu vas vivre la belle vie, mais si tu te maries avec un jeune, vous allez commencer à faire des économies, pour bâtir un foyer, ou pour acheter une maison, ou bien, pour vous payer un casse-croute Garantita ».