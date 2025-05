3 titres majeurs sur 3 continents, Mahrez sur le toit du football algérien

Riyad Mahrez a enrichi son palmarès sportif déjà bien rempli par un prestigieux trophée ; la Ligue des champions asiatique. Le capitaine de l’équipe d’Algérie compte trois prestigieux titres sur trois continents et entre dans l’histoire par la plus grande porte.

Al-Ahli Saudi et Riyad Mahrez ont disputé hier soir la finale de la Ligue des champions asiatique face au représentant japonais Kawazaki Frontal. Ils se sont imposés sur le score de deux buts à zéro et s’offrent le prestigieux trophée asiatique.

Pour le club de Djeddah, ce sacre continental représente une première historique, effaçant les déceptions des finales perdues précédemment. Cette performance souligne également la montée en puissance du football saoudien sur la scène asiatique.

Mahrez, acteur majeur de l’exploit d’Al-Ahli Saudi

Riyad Mahrez s’est imposé comme la figure de proue d’Al-Ahli lors de leur conquête de la Ligue des Champions asiatique. L’international algérien affiche des statistiques remarquables avec 17 contributions directes en 13 matchs, dont 9 buts et 8 passes décisives, le plaçant au sommet du classement des passeurs.

Deuxième meilleur buteur de la compétition derrière Al Dawsari, Mahrez a contribué significativement au parcours quasi parfait de son équipe, qui compte 12 victoires et 1 match nul. Ces performances exceptionnelles font de lui le joueur le plus décisif de son équipe.

Cette réussite prend une dimension particulière puisque l’ancien joueur de Manchester City avait fait la promesse aux supporters de remporter ce titre continental. Malgré un début de saison difficile qui lui avait valu quelques critiques, le natif de Sarcelles a su inverser la tendance et gagner l’admiration des supporters d’Al-Ahli, concrétisant ainsi sa promesse de manière éclatante.

Cette consécration vient couronner l’adaptation réussie de Mahrez au football asiatique, confirmant son statut de joueur majeur dans sa nouvelle équipe et validant son choix de rejoindre le championnat saoudien.

Riyad entre dans l’histoire par la plus grande porte

Le capitaine de l’équipe d’Algérie continue d’impressionner avec des performances exceptionnelles qui rappellent ses meilleurs moments en Europe. Après la Ligue des champions européenne avec Manchester City et la CAN-2019 avec la sélection nationale, il s’offre un troisième titre majeur sur un troisième continent, entrant ainsi dans l’histoire du football algérien par la plus grande porte.

Sa récente performance, qui lui a valu une standing ovation à la 90e+5 minute, démontre que son talent transcende les frontières. Cette réussite est d’autant plus remarquable qu’elle surpasse celle d’autres stars mondiales comme Cristiano Ronaldo et Karim Benzema dans le championnat saoudien.

Ce succès vient également comme une réponse cinglante à ses détracteurs qui suggéraient qu’il devrait prendre sa retraite internationale, estimant qu’il n’était plus capable d’évoluer au plus haut niveau. Mahrez prouve ainsi qu’il reste un joueur de classe mondiale, capable de briller sur tous les continents et de maintenir un niveau d’excellence remarquable.