3 morts et des dizaines de personnes piégées dans l’incendie d’un entrepôt à Hassi Messaoud

Un incendie meurtrier s’est déclaré ce samedi 4 juillet à Hassi Messaoud, dans la wilaya de Ouargla, semant la désolation au sein d’un immeuble à usage professionnel. Trois personnes ont perdu la vie. Quarante-neuf autres, bloquées en hauteur, ont dû être évacuées d’urgence par les équipes de la protection civile, qui sont intervenues peu avant 13h00.

Le sinistre a pris naissance dans un entrepôt d’équipement et de restauration multi-services, situé au rez-de-chaussée d’une tour de sept étages appartenant à une société locale. Alertées à 12h54, les unités de secours ont rapidement cerné le bâtiment pour empêcher les flammes de se propager vers les niveaux supérieurs, où des dizaines de personnes se trouvaient prises au piège.

Hassi Messaoud : 49 personnes évacuées d’un immeuble de 7 étages en feu

L’opération de sauvetage a été particulièrement délicate. Les sapeurs-pompiers ont extrait sains et saufs les 49 occupants coincés à l’étage supérieur de la bâtisse grâce à leur réactivité. Ils ont également pris en charge 25 d’entre eux avant de les acheminer vers l’hôpital local afin qu’ils y reçoivent les soins appropriés.

Le bilan humain reste néanmoins lourd. Trois victimes n’ont pas survécu à l’incendie. Les responsables n’ont pas officiellement communiqué les circonstances exactes de leur décès, ainsi que leur identité. La fumée dense dégagée par un entrepôt de ce type, stockant du matériel et des denrées alimentaires, constitue un danger mortel en quelques minutes pour quiconque se retrouve dans l’impossibilité de fuir.

Le wali de Ouargla s’est rendu sur place pour constater l’ampleur du sinistre. Il a donné des instructions directes pour assurer une prise en charge complète des blessés et coordonner les opérations de secours sur le terrain.

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Incendie à Constantine : 4 personnes hospitalisées après un feu près du marché hebdomadaire

Un incendie s’est déclaré ce vendredi en début d’après-midi dans des chalets situés à proximité du marché hebdomadaire de la commune de Hamma Bouziane, dans la wilaya de Constantine. Rapidement mobilisés, les éléments de la Protection civile sont parvenus à maîtriser les flammes avant qu’elles ne se propagent aux habitations voisines. Le sinistre a néanmoins fait plusieurs victimes, incommodées par les importantes fumées dégagées par l’incendie.

Selon un communiqué de la Direction générale de la Protection civile, les équipes sont intervenues à 13 h 25 pour maîtriser un incendie qui s’était déclaré dans des chalets situés à proximité du marché hebdomadaire de Hamma Bouziane.

À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont immédiatement lancé les opérations d’extinction afin de circonscrire le foyer et d’empêcher toute propagation des flammes. Grâce à leur intervention rapide, les sapeurs-pompiers ont maîtrisé le feu avant qu’il n’atteigne les habitations et les constructions voisines, limitant ainsi les dégâts matériels et évitant un bilan plus lourd.

La Protection civile n’a pas précisé les circonstances à l’origine de cet incendie dans son communiqué. Les autorités n’ont pas non plus communiqué d’estimation concernant les dégâts matériels enregistrés.

4 personnes victimes d’une inhalation de fumée : dans quel état sont-elles ?

L’incendie a toutefois provoqué plusieurs victimes en raison des épaisses fumées qui se sont dégagées du sinistre. Selon la Protection civile, quatre personnes ont souffert de difficultés respiratoires après avoir inhalé les fumées.

Les secouristes leur ont prodigué les premiers soins directement sur les lieux de l’intervention avant de procéder à leur évacuation vers l’hôpital local afin qu’elles bénéficient d’une prise en charge médicale et d’examens complémentaires.

Aucune information supplémentaire n’a été communiquée concernant leur état de santé, mais les autorités n’ont fait état d’aucun décès ni de blessés graves à ce stade.

Cet incident rappelle une nouvelle fois l’importance d’une intervention rapide des services de secours face aux incendies, en particulier lorsqu’ils surviennent à proximité de zones habitées ou de lieux fréquentés. Grâce à la réactivité des équipes de la Protection civile, les flammes ont pu être contenues avant qu’elles ne menacent davantage les riverains et les habitations situées aux alentours.