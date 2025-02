3 mois de résidence offerts en France : les Algériens peuvent candidater jusqu’au 23 février

L’Institut français d’Algérie lève le voile sur un nouveau programme de résidence dédié pour les artistes algériens désireux de renforcer et de perfectionner leurs cursus. Ce dispositif de création et de recherche s’adresse aux artistes résidant et travaillant en Algérie.

L’Institut français d’Algérie annonce le lancement du programme de résidence de trois mois en France, baptisé Baya. Ce dispositif composé de trois programmes de résidence concerne plusieurs spécialités dans le domaine des arts visuels, des écritures, des musiques, de la chorégraphie, du design et de l’architecture et du commissariat d’exposition.

Ce dispositif est piloté par la Cité internationale des arts (Paris) et co-construit avec l’Institut français d’Algérie, la SACEM, la Fondation Camargo (Cassis), la Friche la Belle de Mai (Marseille), l’AM.I (Marseille), Triangle-Astérides (Marseille), et Fraeme (Marseille). Par ailleurs, il est soutenu par le ministère de la Culture et l’Institut français d’Algérie.

Programme de résidence Baya : les artistes algériens concernés

Onze artistes sélectionnés dans le cadre de ce programme bénéficieront d’une résidence financée de trois mois pouvant se dérouler à Paris, entre Paris et Marseille et entre Paris et Cassis. Les lauréats de ce processus de sélection profiteront également d’un accompagnement et d’une mise en réseau professionnelle liés au format de la résidence et aux partenaires impliqués.

Par ailleurs, les lauréats bénéficieront de plusieurs avantages :

de la mise à disposition d’un espace de vie et de travail dans chaque structure d’accueil ;

d’une bourse de vie mensuelle ;

d’une aide à la recherche et à la création ;

de la prise en charge des frais de transport international aller-retour depuis l’Algérie vers Paris, des frais de visa et d’assurance voyage et des déplacements en France.

Quels sont les critères d’éligibilité à ce programme ?

Pour pouvoir participer à ce dispositif et profiter d’une résidence de trois mois en France, il convient de répondre aux critères suivants :

Être de nationalité algérienne, résider et travailler en Algérie ;

Avoir terminé leurs cursus académiques et pouvoir justifier d’un minimum de trois ans d’expérience professionnelle dans le secteur artistique ;

avoir une pratique qui s’inscrit dans les champs suivants ; arts visuels, musiques, écritures, danse et chorégraphie, design et architecture, commissariat d’exposition ;

Avoir déjà développé un projet de création.

Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est fixé pour le 23 février 2025 à minuit et l’annonce des résultats est prévue pour fin avril 2025. Le dossier de candidature doit comprendre le formulaire d’inscription en ligne dûment rempli, le CV du candidat, description détaillée du projet artistique, une lettre de motivation. Les candidatures collectives sont acceptées pour les musiciens.

