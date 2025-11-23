3 millions d’Algériens en bénéficieront : une nouvelle méga station de dessalement d’eau pour 4 wilayas

Mostaganem s’apprête à accueillir un chantier qui pourrait transformer l’approvisionnement en eau de l’Ouest algérien. Le président-directeur général de Sonatrach, Noureddine Daoudi, s’est rendu dans la wilaya à la tête d’une délégation d’experts du groupe, pour lancer officiellement les travaux du projet de dessalement de l’eau de mer à Sidi El Ajal, dans la commune de Khedra.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme complémentaire national de dessalement. Conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie a réuni le wali de Mostaganem, ainsi que les directeurs généraux de la Société Algérienne de Dessalement des Eaux de Mer et de la Société Algérienne de Réalisation des Projets Industriels, soulignant l’importance stratégique de ce projet pour la région.

Mostaganem a été choisie pour sa position géographique, capable de desservir plusieurs wilayas voisines de l’Ouest qui connaissent une baisse continue des précipitations depuis plusieurs années.

Une capacité de 300 000 m³ par jour et des retombées économiques notables

Le projet couvrira une superficie de 12 hectares et adoptera la technologie de l’osmose inverse. Reconnue mondialement dans le domaine du dessalement. La Société Algérienne de Réalisation des Projets Industriels, filiale de Sonatrach, assurera la conception et la réalisation complète de l’infrastructure, forte de son expérience dans la station de dessalement d’El Tarf. Selon le communiqué officiel, la station permettra :

L’approvisionnement en eau potable de trois millions de citoyens dans les wilayas de Mostaganem, Relizane, Tissemsilt et Tiaret.

La réduction de la pression sur les barrages régionaux et les nappes souterraines.

régionaux et les nappes souterraines. La création d’emplois directs et indirects pendant les phases de construction, d’exploitation et de maintenance.

Le transfert de technologie et de savoir-faire vers les compétences nationales.

La mise en service partielle de la station est prévue 22 mois après le lancement des travaux. Avec une production initiale qui sera progressivement montée jusqu’à 300 000 m³ par jour.

Station de dessalement d’eau à Mostaganem : une réponse aux défis climatiques de l’Ouest algérien

Le projet de Sidi El Ajal intervient alors que la région de l’Ouest du pays fait face à un déficit pluviométrique croissant. Menaçant les ressources en eau conventionnelles.

Les autorités tablent sur ce chantier pour sécuriser durablement l’approvisionnement en eau potable, renforcer la résilience face au changement climatique et soutenir le développement socio-économique local.

En plus de son impact sur la disponibilité de l’eau, le projet vise à consolider les compétences locales en matière de technologie de dessalement. Tout en stimulant l’économie régionale à travers la création d’emplois qualifiés.