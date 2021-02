3 Milliards de comptes piratés: la plus grande fuite jamais constatée

3.28 comptes d’utilisateurs de différents géants d’internet ont été piratés, dans ce qui semble être la plus grande attaque cybernétique sur des services en ligne. Les comptes les plus touchés sont Gmail et Hotmail, qui ont essuyé les plus grands dégâts.

Plusieurs médias ont indiqué au cours de cette semaine, que plus de 3.2 Milliards de combinaisons d’identifiants, ainsi que de mots de passe d’internautes utilisant des services populaires tels que Gmail, Hotmail, ou encore Netflix ou LikedIn, ont été piratés par des Hakers, qui les ont diffusé sur le dark web.

Le site spécialisé BGR avait annoncé que c’était « la plus grande compilation d’informations d’identification d’utilisateurs piratées jamais publiée en ligne ». Cette attaque cybernétique d’envergure avait pu collecter une quantité impressionnante de données. Les responsables de cette attaque ont également diffusé ces données sur un forum de Hakers, sur le Dark Web.

Une attaque baptisée Comb

Cette attaque cybernétique a été baptisée Comb, ce qui veut dire « Compilation of Many Breaches » en anglais, ou, « compilation de nombreuses fuites de données » en français. Cette opération a pu compiler un fichier de 3.28 milliards de mots de passe et de combinaison d’identifiants, et les divulguer sur le dark web.

Plus de 15 milliards de compte auraient été ciblés par cette attaque, ce qui veut dire qu’en plus des 3 milliards mots de passe qui sont déjà divulgués sur le dark web, d’autres pourraient s’y ajouter.

La gigantesque base de données comportant plus de 3 milliards d’associations identifiant-mot de passe, avait fait son apparition sur le dark web depuis le 2 février passé. Les experts en cybersécurité indiquent que ces données ne peuvent pas être le fruit d’une seule opération de piratage « mais plutôt d’une fusion de données existantes qui avaient déjà été volées dans le cadre de fuites précédentes ».

Outre Gmail, Hotmail, Netflix, 117 million de comptes LinkedIn ont été piratés. Un site qui permet de savoir si notre compte a été piraté, a été mis en ligne par CyberNews. Il suffit juste de taper l’adresse mail pour savoir si nos données ont été victimes de cette opération de piratage.