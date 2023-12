3 Marocains ayant violé les eaux territoriales à l’Ouest de l’Algérie arrêtés (MDN)

Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé l’arrestation, le lundi 11 décembre dernier, de trois individus qui ont violé les eaux territoriales de l’Ouest du pays, à 07 miles nautiques au nord de la plage de Marsa Ben M’hidi dans la wilaya de Tlemcen.

En effet, selon le communiqué du MDN, cité par la télévision nationale, les trois individus étaient à bord d’un jet-ski et ont été interceptés par les unités de la marine nationale (garde-côtes) à 08h40. « Après une enquête préliminaire, il s’est avéré que les trois individus sont de nationalité marocaine », précise la même source.

Donc, les autorités algériennes ont réussi à arrêter trois individus qui tentaient de pénétrer illégalement dans les eaux territoriales de l’Ouest du pays. Les individus voyageaient à bord d’un jet-ski et ont été arrêtés par les unités de la marine nationale (garde-côtes) à 8 heures et 40 minutes. Après une enquête préliminaire, il a été confirmé que les trois individus sont de nationalité marocaine. Cette arrestation témoigne de l’efficacité des mesures de sécurité mises en place par les autorités pour protéger les frontières maritimes du pays.

L’importance de la surveillance des frontières maritimes

Pour conclure, il est à noter que la surveillance des frontières maritimes est essentielle pour la sécurité nationale. Les eaux territoriales d’un pays sont une zone souveraine et leur violation est considérée comme une infraction grave. Les autorités algériennes sont engagées à maintenir la sécurité et l’intégrité de leurs frontières maritimes et à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les activités illégales telles que le trafic de drogue, la contrebande et l’immigration clandestine.