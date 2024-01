3 lauréats récompensés au Concours national du journalisme environnemental

La cérémonie de remise des prix du 3e Concours National du Journalisme Environnemental (CNJE) s’est déroulée dimanche dernier à l’hôtel Marriott à Bab Ezzouar (Alger), honorant trois lauréats pour leur excellence journalistique.

En effet, organisé par le club de Spéléo-plongée et de Sports de montagne de Ain El Beida, sous le haut patronage de la ministre de l’environnement et des Energies renouvelables, le CNJE vise à promouvoir le journalisme environnemental en Algérie.

Dans la catégorie du reportage audio, Fatiha Chraa de la chaîne 1 de la radio nationale a remporté le prix pour son reportage captivant, « Une virée pour sauver l’arbre de la forêt ». Le journaliste Omar Boudi de la chaîne Echourouk TV a été récompensé dans la catégorie audiovisuel pour son reportage percutant sur « Le danger de l’amiante ». Le prix de la catégorie presse écrite a été attribué au journaliste indépendant Mohamed Mir pour son article sur Twala.info, intitulé « Steppe algérienne : survivre dans un monde desséché ».

De plus, la 3e édition du CNJE a été évaluée par un jury d’experts renommés, présidé par Samir Grimes, expert international en environnement et développement durable. Parmi les membres du jury, Emir Berkane, médecin et explorateur sous-marin, Amel Lazib, journaliste à la chaine 3 de la radio nationale, et Nassima Louha, sous-directrice du partenariat au ministère de l’environnement et des énergies renouvelables.

Hommage aux journalistes palestiniens et à Amine Chikh

En outre, la cérémonie a été marquée par un poignant hommage aux journalistes palestiniens tués par l’armée israélienne à Ghaza depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023. Au moins 100 journalistes ont perdu la vie sous les bombardements israéliens. Un hommage particulier a été rendu à Wael Al Dahdouh, un journaliste courageux poursuivant son travail malgré les épreuves.

Un autre moment émouvant a été consacré à rendre hommage au photographe Amine Chikh, décédé le mois de décembre dernier, rappelant ainsi la contribution significative de ces professionnels au monde de l’information.

Pour conclure, la cérémonie du 3e CNJE a souligné l’engagement croissant envers le journalisme environnemental en Algérie, mettant en lumière des reportages de qualité et des journalistes déterminés à sensibiliser le public aux enjeux cruciaux de notre environnement. Le CNJE se positionne comme une plateforme essentielle pour encourager et récompenser l’excellence dans le domaine, favorisant ainsi la prise de conscience environnementale dans le pays.