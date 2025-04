3 joueurs de Ligue 1 lourdement sanctionnés pour « gestes obscènes »

Décidément, les premières instances du football en Algérie ne vont tolérer aucun geste qui incite à la haine ou à la violence dans les stades. Et pour preuve, trois joueurs de Ligue 1 ont été lourdement sanctionnés pour des gestes obscènes lors de la dernière journée du championnat.

Trois joueurs du championnat national de Ligue 1 ont été les auteurs de gestes obscènes lors de la dernière journée (23e journée) qui s’est déroulée le week-end passé. Il s’agit de Kouceila Boualia de la JS Kabylie, Abderraouf Benguit du CR Bélouizdad et Mohamed-Réda Boumechera de l’USM Khenchela, respectivement lors des matchs face à l’USM Alger, à l’ES Mostaganem et au Paradou AC.

Des gestes qui ne sont pas passés inaperçus de la Commission de discipline. En effet, cette dernière a décidé de convoquer les trois joueurs en question pour audition pour la séance de ce matin, jeudi le 24 avril. Ils ont été tous les trois entendus par les membres de la Commission. Bien qu’ils se soient défendus, ils n’ont pas échappé à de lourdes sanctions.

6 matchs de suspension, dont 3 avec sursis, et une amende

Kouceila Boualia, Abderraouf Benguit et Mohamed-Réda Boumechra ont écopé de six matchs de suspension, dont trois avec sursis, a-t-on appris du procès-verbal de la Commission de discipline, rendu public cet après-midi. Les deux premiers vont donc rater la grande empoignade JSK-CRB et le moins que l’on puisse dire, ils seront les grands absents.

Ce n’est pas tout puisque les trois joueurs devront s’acquitter d’une amende de 50 000 DA de centimes pour chacun.

Par ailleurs, le directeur général de la JS Saoura, Mohamed Djebbar, « signalé pour mauvais comportement », s’est vu infliger un match de suspension ferme (Interdiction du terrain et de vestiaire). La même sanction a été infligée au secrétaire général du Paradou AC, Ahmed Bounzou.

Enfin, l’USM Khenchela a écopé de deux matchs à huis clos ferme pour « jets de projectiles sur le terrain sans dommages physiques (1ʳᵉ infraction), provocation de dégradation de matériel à l’intérieur du stade (chaises) », plus une amende de 200.000 dinars, au lieu de 800.000, comme décidé initialement par la commission de discipline de la LFP, mardi.