3 hôpitaux lancés et un nouveau CHU annoncé dans cette wilaya

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a effectué jeudi une visite de travail à Djelfa pour superviser le lancement de plusieurs projets hospitaliers et annoncer la future création d’un Centre hospitalo-universitaire (CHU).

Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme complémentaire du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Destiné à renforcer les capacités sanitaires dans la région.

Pose de la première pierre de trois hôpitaux, une série d’inaugurations de structures médicales, et une annonce de taille, la future création d’un Centre hospitalo-universitaire (CHU) ont marqué cette visite. À la tête de cette offensive sanitaire, le ministre de la Santé, qui a parcouru la région aux côtés des autorités locales pour superviser ce qu’il qualifie de « développement qualitatif du secteur ».

Djelfa : 3 nouveaux hôpitaux en chantier et futur CHU annoncé

Lors de sa tournée, le ministre a posé la première pierre de trois établissements :

Aïn Oussara : hôpital de 120 lits, budget de 2,3 milliards de dinars, délai de livraison fixé à 24 mois.

: hôpital de 120 lits, budget de 2,3 milliards de dinars, délai de livraison fixé à 24 mois. Hed S’hari : hôpital de 60 lits, financé à 750 millions de dinars, délai de 36 mois.

: hôpital de 60 lits, financé à 750 millions de dinars, délai de 36 mois. Charef : hôpital de 60 lits, budget identique, même délai de réalisation.

Abdelhak Saihi a insisté sur la nécessité de raccourcir les délais d’exécution et de garantir l’inclusion d’un service des urgences.

De plus, lors de la visite, le ministre a affirmé que Djelfa est « qualifiée pour la réalisation d’un Centre hospitalo-universitaire« . En raison de l’évolution de ses infrastructures, de la présence d’une annexe de faculté de médecine et des ressources médicales disponibles. Une étude sera lancée pour concrétiser ce projet, destiné à améliorer les soins et renforcer la formation médicale.

Inauguration d’un hôpital et du nouveau siège de la direction de la santé

Outre l’annonce du CHU, M. Saihi a également inauguré un hôpital de 60 lits à Dar Chioukh. Équipé en imagerie médicale et chirurgie, baptisé au nom du moudjahid Slimane Lekhal. Ainsi que le nouveau siège de la direction de la santé de la wilaya. Doté d’un bâtiment moderne pour améliorer la gestion et l’accueil.

Au-delà des annonces et des chantiers lancés, cette visite ministérielle s’inscrit dans un plan plus vaste de rééquilibrage territorial.

Avec une enveloppe globale de près de 3,8 milliards de dinars, Djelfa bénéficie d’une impulsion inédite avec un total de 27 projets sanitaires. Ces derniers, ainsi que le CHU, videront combler ses déficits sanitaires historiques, avec l’ambition d’en faire un pôle médical incontournable du centre du pays.