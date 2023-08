3 femmes dont deux mineures fauchées par un train à Jijel

Vendredi soir, à proximité du lieu-dit Timidiouane dans la commune de Sidi Abdelaziz, un événement tragique a perturbé la quiétude de la région. Un train de voyageurs reliant Jijel à Constantine a malheureusement fauché trois personnes, selon un rapport officiel de la protection civile. Les conséquences de cet accident sont plus étendues, avec plusieurs blessés graves et d’autres personnes en état de choc.

Ce drame n’a pas seulement coûté la vie à ces trois individus. Le bilan, aussi lourd soit-il, ne s’arrête malheureusement pas là. Deux autres personnes ont alors été blessées dans cette tragédie, et quatre ont été sérieusement traumatisées, au point d’être en état de choc.

Interventions et secours : Une mobilisation sans précédent

Face à la gravité de la situation, une mobilisation rapide des équipes de secours a donc été mise en œuvre. Les éléments de l’unité secondaire de la protection civile de Belghimouz, renforcés par des troupes supplémentaires venues de l’unité de Chekfa, sont intervenus sur les lieux de l’accident. Ces professionnels ont travaillé sans relâche, dans des conditions difficiles, pour porter assistance aux victimes.

Les informations divulguées par le communiqué indiquent que les trois personnes décédées sont toutes de sexe féminin, et originaires de la wilaya de Biskra. Les âges des victimes, particulièrement jeunes pour deux d’entre elles, ajoutent une note encore plus tragique à cet accident: 10, 13 et 38 ans.

Après avoir fourni les premiers soins nécessaires aux blessés, les équipes de secouristes de la Protection civile les ont donc acheminés vers le centre de santé le plus proche, afin qu’ils reçoivent les soins médicaux appropriés.