3 femmes arrêtées à Annaba pour production de contenu pour adultes

3 femmes ont été arrêtées à Annaba et présentées, dans la foulée, devant le procureur de la République pour production de contenus pour adultes. Elles font l’objet de graves accusations et risquent gros.

Nombreux d’Algériens prennent la création de contenu comme passion. Mais rares sont ceux qui produisent un contenu objectif. Il y a quelques semaines, des internautes ont interpellé les autorités locales pour sévir contre les créateurs de contenu ayant un but obscène. La lutte contre ces derniers a visiblement bel et bien commencé.

En effet, la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la wilaya d’Annaba a procédé à l’arrestation de trois femmes, âgées de 25 à 33 ans et ce, pour production et diffusion de contenus indécents sur Internet.

Selon le communiqué des services de sécurité, les suspectes font l’objet de graves accusations. Il s’agit de production et diffusion publique de vidéos à caractère indécent sur Internet, incitation à la débauche et à l’immoralité des personnes des deux sexes par le biais de gestes, paroles et images, Usurpation de profession, mise en danger délibérée d’autrui par violation manifeste des obligations de précaution imposées par la loi ou encore, exercice d’une activité commerciale hors du cadre légal.

À l’issue des procédures légales, les trois suspectes ont été présentées, dans la foulée, devant le procureur de la République près le tribunal d’Annaba. Reste à savoir maintenant les peines qui seront prononcées en leur encontre.

La police a déjà arrêté un « Tiktokeur » à Alger il y a quelques jours

Ce n’est pas une première que la Police algérienne arrête des personnes pour production de contenu indésirable. Il y a quelques jours, un individu a connu le même sort.

Il s’agit d’un créateur de contenu sur « TikTok », sous le pseudonyme « K.Q » Ce dernier, a été appréhendé par la 7ᵉ sûreté urbaine d’El Harrach suite à la diffusion d’un contenu jugé indécent lors d’une diffusion en direct.

L’affaire a débuté après la circulation d’une vidéo controversée dans laquelle le suspect tenait des propos déplacés et adoptait une attitude considérée comme moralement répréhensible. Face à la gravité des faits, les autorités ont rapidement réagi en lançant une enquête approfondie.

Grâce à une collaboration étroite entre les services de police et la justice, les enquêteurs ont pu identifier et localiser le suspect dans un délai remarquablement court. L’opération s’est soldée par l’arrestation de l’individu et la saisie de son matériel, notamment les téléphones portables qui auraient servi à la diffusion du contenu litigieux.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre des efforts continus des autorités algériennes pour lutter contre les dérives sur les réseaux sociaux et maintenir un espace numérique respectueux des valeurs morales de la société.