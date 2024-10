3 ex-responsables à la FAF placés sous mandat de dépôt

Le procureur de la république près la Cour d’Alger a placé trois ex-responsables à la Fédération algérienne de football sous mandat de dépôt. Alors que deux ex-membres du Bureau fédérale ont été placés sous contrôle judiciaire, l’enquête se poursuit avec trois ex-présidents de la FAF.

Il y a environ trois mois, exactement le 1er juillet dernier, le pôle pénal national économique et financier près la Cour d’Alger a ouvert une enquête suite à des soupçons de corruption au sein de la Fédération algérienne de football lors des deux derniers mandats olympiques. L’enquête a concerné 14 cadres à l’Instance fédérale.

Après avoir été entendus par les enquêteurs, les coupables ont comparu devant le pôle économique près le tribunal de Sidi M’hamed. Après les avoir entendus, le Juge d’instruction a ordonné de mettre deux ex-secrétaires généraux de la FAF sous mandat de dépôt. Il s’agit, en effet, de Mohamed Saâd, Mounir D’bichi. Il s’agit aussi de l’ex-directeur de l’administration générale, Abdelghani Nekkache.

En revanche, les deux ex-membres du bureau fédérale, Abdellah Keddah et Larbi Oumamar, ont été placés sous contrôle judiciaire jusqu’à la fin de l’enquête.

Zetchi, Charaf-Eddine et Zefizef vont comparaître devant le juge d’insctruction aujourd’hui

L’audience d’aujourd’hui a concerné que les ex-secrétaires généraux et cadres de la FAF. Les trois ex-présidents de la première instance du football algérien, Kheireddine Zetchi, Charaf-Eddine Amara et Djahid Zefizef, vont comparaitre aujourd’hui devant le juge d’instruction. Reste à savoir s’ils seront placés sous mandat de dépôt ou contrôle judiciaire.

Selon le communiqué du Procureur de la république rendu public le 1er juillet dernier, les ex-présidents et cadres de la FAF sont accusés de « conclusion de contrats en violation de la procédure interne de conclusion de transactions dans le but d’accorder des privilèges injustifiés à des tiers, ce qui a entraîné la dilapidation des deniers publics au niveau de la Fédération algérienne de football et du Trésor public ».

Selon les dernières informations, pôle pénal national économique et financier va ouvrir un nouveau dossier de corruption le 9 novembre prochain. On s’attend à ce que d’autres têtes vont tomber.