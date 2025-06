3 enseignants-chercheurs algériens à l’origine d’une avancée scientifique majeure

Le directeur de l’université affirme que cette innovation ouvre des perspectives médicales et industrielles. En effet, trois chercheurs de l’université Ferhat Abbas – Sétif 1 ont réalisé une nouvelle prouesse scientifique en obtenant un brevet d’invention dans le domaine de la mesure des doses de rayonnement.

Ce lundi, le directeur de l’université, Mohamed El Hadi Latreche, a indiqué dans une déclaration à l’Agence presse service algérienne (APS) que ce brevet a été attribué aux professeurs-chercheurs Fayçal Kherfi, Chahrazed Benkhelifa et Malia Hamissi par l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), en reconnaissance de leur innovation dans le domaine de la dosimétrie.

M. Latreche a souligné que cette invention représente une « avancée qualitative » dans la mesure précise des doses de rayonnement, grâce à l’utilisation de matériaux avancés à base d’aluminium doublement dopé à l’antimoine et au sodium.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire Belghit : le CNES répond au doyen de l’Université de Chlef

L’université de Sétif enregistre un brevet d’invention dans le domaine de la dosimétrie luminescente

Cette technologie améliore, selon lui, l’efficacité et la sensibilité des dispositifs de mesure dans les environnements irradiés, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans les domaines de la recherche, de la médecine et de l’industrie. Toutefois, il n’a pas fourni de détails supplémentaires sur les applications potentielles de cette invention.

Le directeur de l’université a salué cette réalisation, qu’il considère comme une concrétisation de l’esprit d’innovation et de l’excellence scientifique caractérisant son institution.

🟢 À LIRE AUSSI : Réinscriptions universitaires 2025-2026 : Le calendrier dévoilé

Il a également souligné que cette distinction renforce le rayonnement de l’université aux niveaux national et international, rappelant que l’établissement soutient toutes les initiatives de recherche contribuant à l’avancée des connaissances et au service de la société.

M. Latreche a ajouté que cette récompense s’inscrit dans une série de succès accomplis par l’université de Sétif 1 ces dernières années, confirmant ainsi la dynamique de la recherche scientifique et l’efficacité des compétences académiques qui font la réputation de cette institution.

L’université de Sétif -1- classée 98e mondiale en 2023 et première nationale

Dans son édition 2023 du classement des meilleures universités de moins de 50 ans, le magazine britannique Times Higher Education (THE) a placé l’université Ferhat Abbas de Sétif -1- à la 98e place mondiale.

Ce palmarès, consacre également l’établissement sétifien comme leader en Algérie et au Maghreb, et 2e à l’échelle africaine parmi les jeunes universités. Les critères d’évaluation incluent l’enseignement, la recherche, l’innovation et l’internationalisation.

🟢 À LIRE AUSSI : Université d’Oran 2 : un sujet d’examen sur le « LGBTQ » déclenche une vive polémique

L’édition 2023 a passé en revue 605 universités, soit 66 de plus qu’en 2022 (539). Par ailleurs, 358 institutions supplémentaires ont été répertoriées comme « rapporteuses », n’ayant pas suffisamment de données pour intégrer le classement final.