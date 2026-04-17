3 adolescents impliqués dans une tentative de vol dans une vidéo virale : que s’est-il vraiment passé ?

Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, montrant trois adolescents à l’arrière d’un véhicule en mouvement, a suscité une vive inquiétude en évoquant une tentative de vol visant deux jeunes femmes. Après enquête, les autorités de Ghardaïa ont formellement démenti ces accusations et engagé des poursuites pour diffusion de fausses informations.

L’affaire débute avec la diffusion massive d’une séquence vidéo sur différentes plateformes sociales. Les images montrent trois mineurs, âgés de moins de 15 ans, installés dans la benne arrière d’un véhicule de type pick-up, en l’occurrence une Toyota Hilux, circulant dans un quartier de la ville de Ghardaïa.

La scène est filmée depuis les sièges avant du véhicule par une jeune femme accompagnée de son amie. Rapidement, la vidéo est accompagnée de commentaires affirmant que les deux femmes auraient été victimes d’une tentative de vol de la part des adolescents. Ces allégations, reprises sans vérification, ont alimenté un climat de peur et d’indignation sur les réseaux sociaux.

Une enquête rapide des services de sécurité

Face à l’ampleur prise par cette affaire, les services de la sûreté de wilaya de Ghardaïa, en coordination avec le parquet territorialement compétent, ont immédiatement ouvert une enquête.

Les investigations ont mobilisé plusieurs moyens, notamment : des recherches de terrain, l’exploitation des systèmes de vidéosurveillance installés le long du trajet emprunté, et l’identification des personnes impliquées.

Ces démarches ont permis aux enquêteurs de déterminer avec précision l’identité des trois adolescents, des deux femmes présentes dans le véhicule, ainsi que celle du propriétaire de ce dernier.

Contrairement aux informations diffusées en ligne, les conclusions de l’enquête sont sans équivoque. Les deux femmes, âgées de 29 et 30 ans, ont formellement nié avoir été victimes d’une quelconque tentative de vol.

Elles ont expliqué que la vidéo avait été enregistrée par l’une d’elles dans une démarche qu’elle considérait comme préventive, dans le but de signaler un comportement qu’elle jugeait suspect. Toutefois, la séquence a ensuite été transmise à certaines pages sur les réseaux sociaux, où elle a été sortie de son contexte et accompagnée d’interprétations erronées.

Que disent les autorités ?

La police a démenti les informations relayées dans une vidéo montrant deux jeunes femmes prétendument victimes d’une tentative de vol de la part de trois mineurs.

Dans un communiqué publié hier, les mêmes services ont précisé que cette affaire fait suite à la diffusion d’une séquence vidéo sur les réseaux sociaux. Celle-ci montre trois adolescents, âgés de moins de 15 ans, installés dans la benne arrière d’un véhicule de type Toyota Hilux en circulation dans un quartier de la ville.

La vidéo a été filmée depuis les sièges avant du même véhicule par une jeune femme accompagnée de son amie. Elle était accompagnée de commentaires suggérant, dans leur ensemble, que les deux femmes auraient été la cible d’une tentative de vol de la part de ces jeunes.

La question de la désinformation sur les réseaux sociaux

Cette affaire met en lumière les dérives liées à la diffusion rapide et non vérifiée de contenus sur internet. En quelques heures, une simple vidéo a suffi à créer une rumeur d’agression, susceptible de troubler l’ordre public et d’induire l’opinion en erreur.

Les autorités rappellent que la propagation de fausses informations constitue une infraction pénale, en particulier lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ,semer la panique, et nuire à la réputation des personnes concernées.

À l’issue de l’enquête, la police judiciaire a établi un dossier pénal visant plusieurs infractions, notamment la diffusion et la promotion délibérée de fausses informations, et la captation et la diffusion d’images sans autorisation.

Les personnes impliquées ont été présentées devant le parquet local, qui décidera des suites judiciaires à donner à cette affaire.

Au-delà de l’incident, cette affaire souligne l’importance d’un usage responsable des réseaux sociaux. Le partage de contenus non vérifiés peut avoir des conséquences graves, tant sur le plan individuel que collectif.

Les services de sécurité appellent ainsi les citoyens à faire preuve de vigilance, à vérifier les informations avant leur diffusion et à privilégier les canaux officiels pour signaler tout comportement suspect.