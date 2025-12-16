+3 848 % en un an : Barcelone explose ses exportations vers l’Algérie

Les exportations du Port de Barcelone vers l’Algérie ont connu une augmentation significative entre janvier et novembre de cette année, selon les chiffres révélés par le site espagnol spécialisé dans les affaires portuaires, la logistique et le transport maritime, El Canal.

La source précitée a évoqué un taux de croissance des exportations vers l’Algérie atteignant 3 848,4 % au cours de cette même période. Il s’agit de la plus forte augmentation enregistrée par le Port de Barcelone vers toute autre destination. Cette reprise coïncide avec le rétablissement des relations commerciales entre Madrid et Alger, après plus de deux ans de froid et de désaccords.

Le site économique espagnol a comparé ce chiffre aux taux d’exportation vers d’autres pays, soulignant la disparité. Concernant les autres partenaires, les taux d’exportation ont atteint +17,4 % vers l’Arabie Saoudite, +21,5 % vers l’Inde, +30,3 % vers la Corée du Sud et +46,9 % vers les Émirats Arabes Unis.

Croissance spectaculaire des exportations de Barcelone vers l’Algérie en 2025

Selon El Canal, cette hausse du volume des exportations vers l’Algérie est principalement due à l’amélioration des relations commerciales entre les deux pays. Suite à une crise diplomatique de deux ans, sur fond de changement de position du gouvernement espagnol sur la question du Sahara Occidental, les échanges commerciaux ont repris à un rythme soutenu. Cela a fait de l’Algérie, en l’espace de quelques mois, le marché à la croissance la plus rapide pour les exportations de conteneurs partant du Port de Barcelone.

Une source de la direction du Port de Barcelone a d’ailleurs souligné « l’importance du marché algérien pour le Port de Barcelone et pour le commerce méditerranéen en général ».

Toujours selon le site, le volume du trafic de véhicules dans le Port de Barcelone a atteint 661 303 unités entre janvier et novembre 2025, enregistrant une augmentation de 4,7 % par rapport à la même période en 2014, « renforçant ainsi la tendance de croissance qui a débuté en septembre », a ajouté l’institution portuaire catalane.

Les importations continuent de connaître une hausse notable (40,3 %), avec une croissance marquée des véhicules électriques et hybrides (52,7 %), qui représentent désormais 12,32 % du total des importations.

Concernant le trafic de passagers, près de 1,7 million de personnes ont transité par le Port de Barcelone jusqu’à fin novembre, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à la même période l’an dernier. Le nombre de passagers depuis et vers les ports d’Afrique du Nord a augmenté de 67,1 %, et celui depuis et vers les îles Baléares de 1,3 %. Les navires de croisière ont enregistré 3,8 millions de mouvements, ce qui se traduit par l’afflux de 2 254 340 touristes dans la ville, selon les estimations du Port de Barcelone.