3 500 T de viande rouge, 30 M de litres de lait : Un méga-projet turc s’installe dans cette wilaya

Un investissement d’envergure est en passe de voir le jour dans la wilaya de Naâma. Le Secrétaire général chargé de la gestion des affaires de la wilaya, Messaoud Boularas, s’est entretenu lors d’une séance de travail avec une haute délégation turque du groupe « SPA OZMERT ALGERIA ».

Cette rencontre, élargie aux directeurs exécutifs locaux, a été l’occasion d’examiner l’étude théorique d’un méga-projet intégré dédié à l’élevage intensif ainsi qu’à la production de viande et de lait.

Ce projet ambitieux s’inscrit dans le cadre de l’examen des dossiers visant à classer certaines initiatives agricoles comme « projets d’importance stratégique », conformément aux orientations issues de la réunion de la cellule centrale tenue le 11 mai 2026.

Véritable première du genre, ce complexe agro-industriel intégré combinera la céréaliculture, la production de fourrages et l’élevage bovin et ovin. En s’appuyant sur une alimentation animale produite localement au sein même du domaine, le projet ambitionne de sécuriser l’approvisionnement en viande et en lait sur les marchés local et national.

Méga-projet agro-industriel à Naâma : 500 emplois et une production massive de viande et de lait

Au cours des discussions, les représentants du groupe turc ont exposé en détail les objectifs économiques et de développement de cet investissement. En plus de dynamiser le secteur agricole de la région, le projet devrait générer plus de 500 emplois directs, constituant ainsi un levier majeur pour le développement local.

Selon des sources officielles, ce projet stratégique s’intègre dans un plan global de développement et de valorisation du cheptel, ciblant environ 19 000 têtes de bétail.

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Pour concrétiser cette infrastructure intégrée, une assiette foncière de plus de 22 000 hectares est requise, une superficie jugée idéale au regard du fort potentiel de la région pour l’élevage et la culture fourragère. À terme, les prévisions de production annuelle tablent sur 3 500 tonnes de viande rouge et 30 millions de litres de lait.

Cet investissement étranger prometteur est perçu comme un modèle de référence pour le secteur agricole. Il s’aligne parfaitement avec la stratégie de l’État visant à booster la production nationale et à mettre en œuvre un modèle concret d’amélioration des races locales de bétail.

Investissement turc en Algérie : 22 000 hectares dédiés à l’élevage intensif et la céréaliculture à Naâma

De son côté, le chef de l’exécutif de la wilaya a mis en avant les nombreux atouts de la région, notamment la disponibilité des réserves foncières, les ressources hydriques et énergétiques, ainsi que la qualité des infrastructures logistiques, indispensables à la réussite d’un tel chantier.

À l’issue de la réunion, la délégation turque, accompagnée des responsables locaux, s’est rendue sur le terrain pour inspecter le foncier agricole proposé.

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Cette visite technique visait à évaluer la conformité du site avec les exigences techniques et agricoles requises pour le lancement effectif du projet.