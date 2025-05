3 000 DA d’amende et arrêt du véhicule pour ce problème technique souvent négligé

Saviez-vous qu’une simple négligence dans l’entretien des équipements de visibilité de votre véhicule peut entraîner une amende de 3 000 dinars et immobilisation immédiate de la voiture ?

Cette infraction, parfois sous-estimée, concerne des éléments essentiels à la sécurité routière, comme les essuie-glaces, les rétroviseurs, ou encore la transparence des vitres.

Dans cet article, nous faisons un point sur les règles à respecter et sur les conséquences d’une négligence qui peut vous coûter cher.

Les infractions de visibilité : un risque de sanction sévère

Le Code de la route (article 66, section C-8 de la loi 01-14 modifiée et complétée) précise qu’une série de défaillances concernant les équipements de visibilité engendre une amende de 3 000 dinars, et dans certains cas, un retrait de la circulation du véhicule concerné. Mais quels équipements sont concernés par cette règle ?

Voici les principales infractions qui peuvent mener à cette sanction :

L’absence des essuie-glaces ou leur défaillance ;

ou leur défaillance ; L’absence d’au moins un essuie-glace opérationnel ;

opérationnel ; Un système de lavage de vitre non fonctionnel ou inefficace ;

non fonctionnel ou inefficace ; Des rétroviseurs non valides ou absents ;

ou absents ; La non-transparence des vitres avant ou arrière du véhicule.

Chacune de ces défaillances peut être une cause d’infraction, ce qui souligne l’importance d’une vérification systématique de ces éléments avant de prendre la route.

Sécurité routière : pourquoi ces infractions sont-elles si cruciales ?

Ces équipements de visibilité ne sont pas simplement des éléments accessoires de votre voiture. En cas de pluie, de poussière ou de conditions météorologiques difficiles. Ils sont essentiels pour garantir une bonne visibilité et, de fait, une conduite sécuritaire. Le Code de la route insiste donc sur leur bon fonctionnement, car leur défaillance met en danger non seulement la sécurité du conducteur, mais aussi celle des passagers et des autres usagers de la route.

En cas de non-conformité, le conducteur risque une amende forfaitaire de 3 000 dinars. De plus, une telle infraction peut entraîner un arrêt immédiat du véhicule, selon la gravité de la situation. Il est donc dans l’intérêt des conducteurs de respecter ces règles et d’assurer que leurs véhicules sont conformes avant chaque trajet.

Les conséquences de la non-vérification du véhicule : appel à la prévention

Face à cette réglementation, les autorités lancent un appel à la vigilance. Il est fortement conseillé de vérifier régulièrement l’état des équipements de visibilité. En particulier les essuie-glaces, les rétroviseurs et les vitres. Cette simple vérification peut faire toute la différence entre une conduite sereine et un risque d’amende ou d’accident.

Il est également important de s’assurer que les vitres ne soient pas ternies ou opaques. Ce qui pourrait altérer la visibilité, et de garantir que le système de lavage de pare-brise fonctionne efficacement.

En somme, une simple négligence peut entraîner non seulement une sanction financière. Mais aussi compromettre votre sécurité et celle des autres.