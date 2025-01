3ᵉ saisie de cocaïne en une semaine : Oran, la nouvelle capitale du narcotrafic en Algérie ?

En moins d’une semaine, la wilaya d’Oran se retrouve à nouveau au centre d’un scandale de grande ampleur lié au trafic de stupéfiants. Les services de la direction régionale de lutte contre le crime organisé à Oran (SRLCO) ont récemment réalisé une opération majeure en saisissant plus de 130 kg de cocaïne. Cette action marque une étape importante dans les efforts continus des forces de sécurité nationale pour contrer les réseaux criminels et le trafic de drogues dans le pays.

Démantèlement d’un réseau criminel international à Oran



Cette opération a permis le démantèlement d’un vaste réseau criminel international, composé de 18 individus, dont 3 femmes. Ce réseau opérait à partir du Maroc, un point de départ de leur activité de trafic de drogues dures destinées au territoire algérien.

Sous la supervision du parquet compétent, l’opération s’est déroulée en deux phases distinctes. Premièrement, les agents ont identifié et arrêté 13 suspects impliqués dans ce trafic. Ils ont également saisi 20,6 kg de cocaïne, retrouvés dans un véhicule et au domicile de l’un des individus appréhendés. Cette étape a ensuite révélé une tentative de distribution de drogues à travers plusieurs wilayas du pays. Une cargaison de 109,9 kg de cocaïne a été saisie, et cinq autres membres du réseau criminel ont été arrêtés.

Résultats et confiscations

En plus des 130,5 kg de cocaïne saisis, l’opération a permis de confisquer :

Une somme d’argent estimée à 13,963 milliards de centimes, présumée provenir des activités criminelles du réseau.

16 véhicules de différentes marques, utilisés probablement dans leurs opérations de trafic.

Les 18 suspects ont été présentés devant le procureur de la République au pôle pénal spécialisé d’Oran. Cette opération réussie met en lumière la détermination des autorités algériennes à éradiquer le crime organisé sous toutes ses formes et à protéger la société contre les dangers du trafic de drogues.

Ce succès reflète également l’importance de la coopération et de l’expertise des services de sécurité nationale dans la lutte contre ces fléaux transnationaux. Les autorités appellent à une vigilance accrue et à une collaboration renforcée entre les institutions pour prévenir la prolifération de ces activités illicites.

Oran : cocaïne et sommes colossales saisies en quelques jours



Le tribunal d’Oran a révélé ce mardi les détails d’une opération exceptionnelle. Les agents des forces de l’ordre ont intercepté précisément 109,896 kg de cocaïne et une somme d’argent avoisinant les 11,666 milliards de centimes. Ces découvertes ont été effectuées dans un véhicule et au domicile d’un individu identifié comme membre d’un réseau criminel structuré.

Cette nouvelle saisie intervient moins d’une semaine après une autre opération marquante. Le 15 janvier 2025, le procureur de la République près du tribunal spécialisé d’Oran avait rapporté la confiscation de 20,608 kg de cocaïne et d’une somme s’élevant à 1,685 milliard de centimes. Treize personnes avaient été arrêtées, parmi lesquelles douze ont été placées en détention provisoire, tandis qu’une autre a été mise sous contrôle judiciaire.