2e mandat : Tebboune laisse planer le suspense pour 2024

Le président Abdelmadjid Tebboune a prononcé hier au Palais des nations, devant le Parlement, un discours à la nation au cours duquel il est revenu sur plusieurs questions qui ont trait à la vie politique, économique et sociale de l’Algérie.

Et comme nous sommes à un an des prochaines élections présidentielles — elles auront lieu en décembre 2024 —, une question en particulier brûle les lèvres des Algériens : le président sortant va-t-il se présenter pour briguer un second mandat ?

Mais voilà que Tebboune reste encore évasif sur le sujet. En effet, à un moment de son discours, une des assistantes lui a crié : « un deuxième mandat s’il vous plaît ! » (عهدة ثانية من فضلك). Ce à quoi le Président a répondu : « Que Dieu apporte le bien incha’Allah » (ربي يجيب الخير إن شاء الله).

Il s’ensuivra un standing ovation de toute l’assemblée qui a ému le Président aux larmes. Après ce concert d’applaudissements, A. Tebboune a repris la parole pour remercier l’assistance, puis il a fait cette déclaration allusive : « au bout du compte, laissons la parole au peuple. »

Ainsi, Tebboune n’a répondu ni « oui » ni « non », mais au vu de la réaction de l’assemblée à l’évocation du 2e mandat et de l’attitude du président, tout porte à croire qu’il compte bien se représenter pour les élections présidentielles de décembre 2024.

شاهدوا .. رئيس الجمهورية يذرف الدموع على المباشر أثناء إلقائه خطاب الأمة و هذا ما قاله بعدما نطقت احدى الحضور بــ "عهدة ثانية" pic.twitter.com/0b1GAi0jui — Dz News TV ديزاد نيوز (@dznews_tv) December 25, 2023