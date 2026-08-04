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Faits Divers

29 dossiers au compteur : Sabrina, la fausse-médecin la plus célèbre d’Algérie tombe dans les filets de la GN

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Amina Aouadi
2 min de lecture
29 dossiers au compteur : Sabrina, la fausse-médecin la plus célèbre d’Algérie tombe dans les filets de la GN
La célèbre « fausse médecin », Sabrina
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Elle se faisait passer pour médecin auprès de ses victimes pour gagner leur confiance avant de les dépouiller. La dénommée « Sabrina », dont les agissements dans plusieurs commerces faisaient le tour des réseaux sociaux, a finalement été interpellée par la Gendarmerie nationale à El Affroun.

C’est une ruse bien rodée qui lui permettait d’agir à travers plusieurs wilayas : en se faisant passer pour un docteur en médecine, la suspecte, connue sous le prénom de « Sabrina », parvenait à endormir la méfiance des commerçants avant d’effectuer ses vols et escroqueries.

Largement identifiée ces derniers jours grâce à des vidéos de caméras de surveillance diffusées en ligne, elle a finalement été arrêtée ce lundi par les éléments de la Gendarmerie nationale dans la commune d’El Affroun (wilaya de Blida).

Une altercation avec un chauffeur de taxi comme déclencheur

Son arrestation est survenue à la suite d’un incident banal. Un chauffeur de taxi s’est présenté à la gendarmerie d’El Affroun pour déposer plainte contre elle, l’accusant d’insultes et d’avoir dégradé son véhicule.

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C’est lors des vérifications d’identité d’usage que les gendarmes ont découvert que leur interlocutrice figurait dans le fichier des personnes recherchées à l’échelle nationale.

Le bilan de l’enquête

Selon les données transmises par la Gendarmerie nationale, la suspecte est liée à 29 affaires au total, comprenant : 15 plaintes pour escroquerie et 10 plaintes pour vol.

Son dossier comporte déjà des peines allant de 1 à 3 ans de prison ferme, dont 18 jugements rendus par contumace. L’enquête a confirmé que la suspecte misait tout sur son prétendu statut médical.

Cette fausse identité lui ouvrait facilement les portes des commerces et lui permettait d’engager la discussion. Une fois la victime mise en confiance, elle en profitait pour subtiliser des objets de valeur ou repartir avec des marchandises sans payer.

Ses derniers agissements à Oran avant son arrestation

Selon les éléments recoupés sur les réseaux sociaux et confirmés par les images de surveillance, ses dernières opérations remontent à mercredi dernier dans la ville d’Oran. Elle y avait ciblé plusieurs boutiques, notamment des magasins de téléphonie, de vêtements et même une poissonnerie !

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Le lendemain matin, jeudi 30 juillet, elle a quitté les lieux à bord d’un taxi en direction d’Alger. C’est lors de ce trajet qu’elle a été interceptée au niveau du barrage de contrôle d’El Affroun, les images diffusées plus tôt ayant permis d’établir son signalement avec précision.

Les services de la Gendarmerie nationale ont indiqué que la mise en cause sera présentée devant le procureur de la République près le tribunal d’El Affroun dès la clôture de l’enquête préliminaire.

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Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

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