28 500 $ de faux billets intégrés au circuit d’une banque à Alger : un caissier et son neveu devant la justice

Une réclamation déposée par une cliente à son retour de voyage a permis de révéler une affaire de faux billets qui secoue une agence bancaire à Alger.

Derrière deux coupures suspectes de 100 dollars se cachait en réalité un circuit de substitution de devises ayant porté sur plusieurs dizaines de milliers de dollars.

L’enquête a conduit à l’arrestation d’un caissier principal et de l’un de ses proches. Tandis qu’un troisième suspect, établi en Espagne, est également cité dans le dossier.

28.500 dollars falsifiés : l e retrait de l’allocation touristique mène à un scandale financier dans une banque à Alger

Le pot aux roses a éclaté à la suite d’une plainte déposée le 10 juillet 2025 par la direction des affaires juridiques et du contentieux de la banque concerné auprès du procureur de la République près le tribunal de Hussein Dey.

Quelques semaines plus tôt, une cliente ayant bénéficié de l’allocation touristique en dollars avait signalé à son retour de l’étranger qu’elle avait reçu deux billets de 100 dollars falsifiés. Alertée, l’agence bancaire a procédé à des vérifications internes et remplacé les coupures litigieuses.

Mais les contrôles ne se sont pas arrêtés là. Une opération de vérification approfondie de l’ensemble des devises conservées au niveau de la caisse principale a permis de découvrir une quantité bien plus importante de billets contrefaits.

Les investigations ont alors révélé la présence de 28 500 dollars falsifiés, soit l’équivalent d’environ 230 millions de centimes.

Un employé de banque soupçonné d’avoir remplacé des billets malgré les alertes du système

Selon les éléments de l’enquête, le principal suspect est un caissier de l’agence bancaire. Après l’analyse des images de vidéosurveillance et des opérations effectuées au guichet, les responsables ont constaté une série de transactions jugées inhabituelles.

L’employé a procédé à plusieurs reprises à l’échange de billets de 100 dollars contre d’autres coupures authentiques. Les opérations se sont déroulées en plusieurs étapes afin d’éviter d’attirer l’attention.

D’après ses propres déclarations aux enquêteurs, il a effectué quatre opérations distinctes :

10 000 dollars lors d’une première transaction ;

10 000 dollars lors d’une deuxième opération ;

5 500 dollars quelques jours plus tard ;

3 000 dollars lors d’un dernier échange.

Le montant total atteint ainsi 28 500 dollars.

Les enquêteurs affirment également que les billets avaient été soumis au détecteur de faux billets de l’agence. Et que celui-ci avait signalé leur caractère frauduleux. Malgré cela, l’échange a été effectué au profit d’un proche du caissier.

Le fil conducteur d’une fraude financière partie de l’Espagne

Le second mis en cause, propriétaire d’une boulangerie à Saoula, a reconnu avoir reçu les billets d’un membre de sa famille résidant actuellement en Espagne.

Selon ses déclarations, ce dernier l’a contacté via WhatsApp pour l’informer qu’une personne inconnue lui remettra une enveloppe qu’il devait ensuite transmettre à son parent travaillant à la banque afin de procéder à l’échange des devises.

Le suspect affirme toutefois qu’il ignorait que les billets étaient contrefaits et qu’il n’aurait découvert leur nature frauduleuse qu’après avoir été informé par le caissier.

Deux accusés devant la justice et une banque constituée partie civile

Le dossier doit être examiné devant le tribunal criminel de première instance de Dar El Beïda. Le caissier principal et son proche font notamment face à des accusations liées à la falsification de monnaie, à la mise en circulation de billets contrefaits. Ainsi qu’à des faits d’atteinte aux deniers publics.

La banque concernée a annoncé sa constitution en partie civile afin de réclamer réparation pour les préjudices financiers subis dans cette affaire.

Cette procédure judiciaire devrait permettre de déterminer les responsabilités exactes de chacun des protagonistes. Et d’établir l’origine précise des fonds falsifiés introduits dans le circuit bancaire.

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