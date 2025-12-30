27 milliards de DA, 5 millions d’unités / an : un méga-projet industriel prend forme à Touggourt

La pose de la première pierre d’un méga complexe industriel à Tamacine marque une étape décisive dans la stratégie nationale de production pneumatique. Avec un investissement de 27 milliards de dinars, ce projet propulse le pays vers l’autosuffisance et l’exportation.

L’ambition industrielle de l’Algérie se concrétise dans le Sud. Ce lundi 29 décembre, la wilaya de Touggourt a été le théâtre d’un événement économique majeur : le lancement officiel des travaux d’une nouvelle usine de fabrication de pneumatiques.

Sous la supervision d’Omar Rekache, directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), et en présence des walis de Touggourt, Ouargla, El Oued et El M’Ghair, ce projet s’affirme comme l’un des nouveaux piliers de la diversification économique du pays.

Fabrication de pneus : Un investissement colossal pour une production massive

S’étendant sur une superficie de 20 hectares dans la localité de Tamacine, ce complexe industriel nécessite une enveloppe financière dépassant les 27 milliards de dinars. Les objectifs de production sont à la mesure de l’investissement :

Capacité totale : 5 millions d’unités par an.

Phase 1 : 2 millions de pneus destinés aux véhicules lourds (poids lourds).

Phase 2 : 3 millions d’unités pour les véhicules légers.

Au-delà de l’aspect technique, ce projet est avant tout un moteur de développement pour la région. L’AAPI prévoit la création de 1 720 emplois directs, sans compter les milliers d’emplois indirects qui viendront dynamiser l’économie locale de Touggourt et des wilayas limitrophes.

🟢 À LIRE AUSSI : Une avancée majeure pour les diabétiques : Saidal lance son stylo à insuline dernière génération

Ce projet « structurant » vise à transformer une zone traditionnellement agricole ou pétrolière en un véritable pôle industriel manufacturier.

Pneus : Cap sur les 19 millions d’unités d’ici 2026

L’usine de Touggourt n’est pas un projet isolé. Elle s’insère dans un maillage national de plus en plus dense, rejoignant les sites de :

Oran (Tafraoui) : Partenariat avec le chinois Doublestar (7 millions d’unités).

Oum El-Bouaghi (Aïn M’lila) : Projet East Quality (3 millions d’unités).

Sétif : Usine Iris déjà opérationnelle.

D’ici la fin de l’année 2026, l’Algérie table sur une production globale avoisinant les 19 à 20 millions de pneus par an.

L’enjeu est double : mettre fin aux pénuries récurrentes sur le marché local et réduire drastiquement la facture des importations. Mais le gouvernement voit déjà plus loin.

🟢 À LIRE AUSSI : 27,4 milliards $ pour réduire les importations : pièces auto, pneus… voici les filières ciblées

Comme l’a rappelé le DG de l’AAPI, l’objectif final est de transformer l’Algérie en un pays exportateur, capable de fournir des pneumatiques de qualité aux marchés régionaux et internationaux.

Avec ce nouveau jalon posé à Touggourt, l’Algérie ne se contente plus de consommer des pneus ; elle s’apprête à devenir l’un des acteurs majeurs de la filière en Afrique.