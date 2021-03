27 Algériens Bloqués : le gouvernement français appelé à intervenir

“Incroyable mais vrai” a-t-il entamé son tweet. Alexis Corbière, un député français de gauche, du parti La France insoumise, a interpellé le gouvernement français sur la situation des 27 ressortissants Algériens encore bloqués au niveau de l’aéroport Roissy CDG.

Après la réaction du Groupe en charge des Aéroports De Paris (ADP), du quai d’Orsay, des personnalités politiques Algériennes, voilà qu’un député de la Gauche Française, en l’occurrence Alexis Corbière, du parti La France Insoumise, interpelle, via un tweet qu’il a publié aujourd’hui, les ministres français afin de les mettre au courant de la situation des “25 citoyens algériens qui sont bloqués dans un terminal de l’aéroport de Roissy depuis un mois. Parmi eux, 2 enfants, 1 femme âgée de 78 ans et 1 personne atteinte d’un cancer. Cette situation indigne doit cesser”. “J’ai écrit à G. Darmanin et à JY Le Drian”, a-t-il précisé.

Le gouvernement français interpellé

Dans son tweet publié aujourd’hui, le député de la gauche française a joint la lettre qu’il a adressé au ministre de l’Intérieur Français Gérald Darmanin et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Dans sa correspondance, ce député indique qu’il interpelle officiellement le gouvernement français afin que ce dernier trouve une solution à cette crise qu’il a qualifié de « situation inhumaine ».

Le député français a pris la peine d’exposer la situation de ces 27 ressortissants Algériens bloqués depuis presque un mois au niveau de l’aéroport de Roissy CDG. Il a notamment indiqué que parmi ces ressortissants se trouvent des enfants, des femmes âgées et des personnes malades.

En s’adressant aux deux ministres français, le député conclut que “pour toutes ces raisons, je vous serais donc extrêmement reconnaissant de bien vouloir agir auprès de la compagnie aérienne, de la police aux frontières et des autorités Algériennes pour que cette situation trouve enfin une issue favorable et respectueuse des droits de ces passagers en transit”.

Pour ce député “Cette situation, inhumaine, doit cesser”, il affirme qu’il faudra “tout mettre en œuvre pour que ces personnes puissent enfin rejoindre leur destination ou, à défaut, être autorisées au séjour en France et accueillies dans des conditions dignes”.