25 étudiants auront la chance de bénéficier de bourses d’études en France

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a récemment reçu des offres de bourses d’études en France. Ces dernières sont destinées aux étudiants de Master 2 et sont accessibles à ceux qui remplissent les conditions requises pour poursuivre leurs études dans les établissements d’enseignement supérieur français.

Selon une correspondance officielle du ministère, 25 étudiants auront la chance de bénéficier de ces bourses. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16 mai 2024 à minuit. Ces bourses font partie du programme France Excellence IFA, organisé par l’Institut français en Algérie.

Les étudiants sélectionnés recevront une bourse mensuelle nette de 860 euros pendant 12 mois. En plus de cette aide financière, ils bénéficieront d’un visa gratuit, d’un soutien pour le voyage de retour entre l’Algérie et la France, ainsi que d’une couverture d’assurance santé.

Il est important de noter que cette bourse est valable pour une année universitaire. De ce fait, il revient à l’étudiant de trouver d’autres moyens financiers pour poursuivre ses études en France après la période couverte par la bourse.

Opportunités de bourses en France pour les chercheurs algériens

L’Institut français d’Algérie a récemment annoncé le lancement de la quatrième édition du prestigieux programme de bourses André Mandouze. Cette initiative vise à soutenir les chercheurs algériens désireux d’approfondir leurs recherches sur les fonds d’archives en France, les recueils de témoignages ou les questions mémorielles relatives à la colonisation, à l’Indépendance et à la décolonisation.

Pour l’année 2024, les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2024 à minuit. Les intéressés peuvent postuler pour l’une des deux catégories de bourses offertes par le programme André Mandouze :

Les bourses de niveau 1 sont spécialement conçues pour les doctorants et les post-doctorants ayant soutenu leur thèse il y a moins de cinq ans. Elles offrent une opportunité précieuse d’approfondir leurs recherches et d’enrichir leur parcours académique.

Les bourses de niveau 2 s’adressent aux chercheurs algériens ayant obtenu leur thèse il y a plus de cinq ans. Ces bourses offrent aux lauréats la possibilité de continuer à explorer des thématiques historiques complexes et d’approfondir leur expertise dans leur domaine de prédilection.

Cette initiative témoigne de l’engagement de l’IFA en faveur de la recherche et de l’échange académique. Cela renforce les liens entre la France et l’Algérie dans le domaine de la recherche historique et mémorielle.

Cet appel à candidatures concerne divers domaines tels que l’histoire, la géographie, l’architecture, l’urbanisme, le patrimoine, l’économie, la sociologie, l’anthropologie, l’ethnologie, la littérature, la psychologie, le droit et les sciences politiques.

