24H pour venir à bout de l’incendie : une usine de couches ravagée à Alger

Un incendie s’est déclaré avant hier dans un important complexe industriel de Dar El Beïda, spécialisé dans la fabrication de couches et de parfums. Hautement inflammables, ces produits ont alimenté un feu particulièrement intense. Obligeant les secours à lutter pendant près de 24 heures avant d’en venir à bout. L’intervention des unités de la protection civile a été déterminante pour maîtriser le sinistre et limiter les dégâts.

Selon le communiqué officiel, les services de la protection civile ont reçu l’alerte à 14h48,. Les flammes, attisées par les matières plastiques et chimiques présentes dans l’usine, se sont rapidement propagées sur une superficie estimée à 2 500 m².

Ce n’est qu’aux alentours de 14h00 le lendemain que le sinistre a été entièrement maîtrisé. Ainsi, l’usine, composée d’un bâtiment principal et de deux étages supplémentaires, a pu être sécurisée sans faire de victimes.

Feu ravageur dans une usine à Dar El Beïda : déroulement de l’incendie et intervention des secours

La protection civile de la wilaya d’Alger a rapidement mobilisé ses équipes pour contenir les flammes. Leur action rapide a permis :

D’empêcher la propagation du feu aux structures voisines,

D’assurer l’évacuation sécurisée des employés présents sur le site,

De limiter les dommages matériels au sein du complexe industriel.

En outre, le sinistre illustre l’importance de la réactivité des services de sécurité dans les zones industrielles, où la présence de matières inflammables peut rapidement transformer un incendie en catastrophe majeure.

Une vigilance renforcée pour les zones industrielles d’Alger

Dar El Beïda, qui abrite plusieurs zones d’activités industrielles, reste une zone sensible face aux risques d’incendie. Les autorités locales insistent sur la nécessité pour les entreprises de renforcer leurs dispositifs de prévention et de sécurité.

La protection civile souligne également que « la coordination entre les différents services et la rapidité de l’intervention sont essentielles pour minimiser les conséquences des sinistres industriels ».

Enfin, les autorités locales surveillent désormais de près les sites industriels et appliquent des mesures de prévention pour éviter tout nouvel incendie. Notamment dans les établissements où sont stockés des produits chimiques ou inflammables.