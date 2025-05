24ᵉ édition du concours « Pont vers le Chinois » : une finale qui célèbre l’amitié sino-algérienne

La finale algérienne de la 24ᵉ édition du concours international de maîtrise du chinois « Pont vers le Chinois », destiné aux étudiants étrangers, s’est tenue ce mardi 6 mai à l’Université d’Alger 2 à Bouzaréah. Organisé par l’ambassade de Chine en Algérie, en partenariat avec plusieurs acteurs académiques et culturels locaux, l’événement a rencontré un véritable succès.

La finale de cette nouvelle édition du concours « Pont vers le Chinois » a rassemblé plus de 300 participants. Parmi eux figuraient Son Excellence Dong Guangli, ambassadeur de Chine en Algérie, le professeur Saïd Rahmani, recteur de l’Université d’Alger 2, le professeur Smaïl Debèche, président de l’Association d’amitié Algérie-Chine, ainsi que des représentants d’entreprises chinoises, des membres de la communauté chinoise établie en Algérie et de nombreux passionnés algériens de la langue et de la culture chinoises.

Le chinois, une langue portant 5 000 ans d’histoire et de sagesse

Dans son allocution, l’ambassadeur Dong Guangli a mis en avant la richesse et la profondeur de la langue chinoise, qu’il a décrite comme une « langue ancienne et magnifique, porteuse de cinq millénaires de sagesse orientale ».

Revenant sur l’évolution du concours, il a souligné qu’après dix années de développement, « Pont vers le Chinois » s’est imposé comme un pont solide et une plateforme incontournable permettant aux deux peuples d’apprendre l’un de l’autre à se connaître. Ainsi, il a salué son rôle en tant qu’espace d’échange d’expériences, de dialogue interculturel et de rapprochement entre les peuples chinois et algérien.

« Nous espérons que davantage d’Algériens apprendront le chinois, qu’ils s’exprimeront dans cette langue, et deviendront des messagers des échanges culturels, œuvrant à renforcer l’amitié traditionnelle entre nos deux nations », a encore déclaré l’ambassadeur chinois.

Vers la création du premier Institut Confucius en Algérie

De son côté, le recteur de l’Université d’Alger 2, le professeur Saïd Rahmani, a rappelé la profondeur des relations entre l’Algérie et la Chine, tout en mettant en lumière leur potentiel commun dans les domaines de l’éducation et de la culture.

Il a salué la signature récente d’un accord avec l’Université Normale du nord-ouest de Chine, visant à créer le tout premier Institut Confucius en Algérie. Selon lui, cette initiative ouvrira de nouvelles perspectives en matière de coopération universitaire et d’échanges humains.

Il a également réaffirmé l’engagement de l’université à renforcer l’enseignement du chinois dans ses programmes, tout en maintenant un dialogue constant avec l’ambassade et les établissements partenaires en Chine.

« Pont vers le Chinois », une compétition haute en couleurs et en émotions

La compétition a été marquée par une ambiance dynamique et chargée d’émotions et de symboliques. Dix finalistes, originaires d’Alger, Tlemcen, Oran et d’autres villes du pays, se sont affrontés dans le cadre de quatre épreuves : un discours à thème, un quiz de culture générale, une description narrative d’images et une performance artistique.

Le niveau général des prestations a mis en lumière la motivation, la créativité et la qualité de la formation reçue par les candidats, illustrant leur maîtrise du chinois et leur sensibilité à la culture chinoise. À l’issue de cette finale, deux étudiantes de l’Université d’Alger 2 ont été désignées lauréates de cette 24ᵉ édition. Elles représenteront fièrement l’Algérie lors de la grande finale internationale qui se tiendra prochainement en Chine.