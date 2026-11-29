Deux millions quatre-vingt-cinq mille comprimés de prégabaline. C’est le chiffre brut livré par le ministère de la Défense nationale au sujet d’une interception conduite samedi 28 novembre dans le Sud-Est du pays. Des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont immobilisé deux véhicules tout-terrain au nord-est d’In Amenas, dans le ressort de la 4e Région militaire. À bord : une cargaison de psychotropes hors norme. Mais il y avait aussi un armement digne d’une unité combattante.

La même journée, à des centaines de kilomètres de là, une seconde équipe mixte associant militaires et douaniers stoppait un véhicule utilitaire dans le secteur de Ghardaïa. Deux quintaux et 98 kilogrammes de kif traité y étaient dissimulés. Au total, deux structures criminelles distinctes ont été mises hors circuit en vingt-quatre heures.

In Amenas : deux trafiquants armés et 2,08 millions de comprimés psychotropes

Les deux passeurs appréhendés dans le secteur opérationnel d’In Amenas ne voyageaient pas légers. Outre la marchandise, les militaires ont récupéré une mitrailleuse FM, un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et un fusil de précision. S’y ajoutent 522 cartouches de calibres variés et quinze chargeurs garnis.

L’équipement de communication retrouvé dans les véhicules renseigne sur le degré d’organisation du groupe. Les troupes ont mis la main sur deux postes radio, sept terminaux satellitaires Thuraya, plusieurs téléphones portables et deux paires de jumelles. Ce matériel permet aux convois de se coordonner loin de toute couverture réseau. Ainsi, ils agissent dans des zones désertiques où l’orientation reste périlleuse.

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L’autre volet de ce bilan concerne le secteur militaire de Ghardaïa. Là, le travail conjoint des unités de l’ANP et des Douanes algériennes a permis de bloquer un fourgon utilitaire. Le chargement, soigneusement camouflé, pesait 298 kilogrammes de résine de cannabis.

L’ANP maintient la pression sur les filières transfrontalières

Le communiqué du MDN insiste sur la coordination sécuritaire qui a rendu possible ce double résultat. Il a fallu du renseignement en amont, la surveillance des axes de passage et des interventions simultanées. Ainsi, la méthode est désormais rodée et s’appuie sur une imbrication étroite entre composantes militaires, douanières et policières.

Les autorités militaires rappellent leur détermination à faire échouer les tentatives d’inonder le pays de ces substances. Dans les faits, l’intensité des saisies récentes montre surtout que les filières ne désarment pas. Elles s’adaptent, diversifient leurs produits et renforcent leurs escortes, comme l’a illustré la découverte de 69 kg de cocaïne dissimulés dans un camion frigorifique fin octobre.

Les deux trafiquants interpellés à In Amenas, ainsi que les éléments saisis, ont été remis aux instances judiciaires compétentes pour la suite de la procédure.

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