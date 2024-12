Tebboune, Palestine, Euro, Imane Khelif..Le TOP des actualités qui ont marqué les Algériens en 2024

L’année 2024 touche à sa fin, et avec elle, une rétrospective de moments qui auront marqué l’Algérie à bien des égards. C’est une année où la politique a pris un tournant important avec des élections anticipées. Mais c’est aussi une année où l’Algérie a su démontrer toute sa force économique, se classant parmi les meilleures économies d’Afrique.

Cependant, l’actualité de 2024 ne se résume pas à la politique ou à l’économie. Elle a aussi été le terrain d’exploits sportifs remarquables, en particulier chez nos athlètes féminines, qui ont offert à l’Algérie des moments de gloire mémorables.

Par ailleurs, 2024 a été une année marquée par le départ de personnalités influentes, qui ont laissé un vide dans leurs domaines respectifs. Dans les prochaines lignes, nous reviendrons sur les événements majeurs qui ont marqué l’actualité algérienne cette année. Ainsi, nous ferons un point sur les succès et défis rencontrés par l’Algérie dans différents domaines clés.

Économie : BRICS, IDE, investissements… Le bilan économique de l’Algérie en 2024

Sur le plan économique, de nombreux événements ont émaillé l’Algérie. Voici un récapitulatif des principaux faits qui ont marqué l’actualité de la rubrique « économie » :

Budget record de 115 milliards de dollars en 2024 : l’Algérie a investi le budget le plus élevé de son histoire dans divers projets publics. Cela a permis de renforcer les infrastructures et de soutenir une croissance économique de 3,9 % ;

: l’Algérie a investi le budget le plus élevé de son histoire dans divers projets publics. Cela a permis de renforcer les infrastructures et de soutenir une croissance économique de 3,9 % ; Non-adhésion aux BRICS : malgré un investissement de 1,5 milliard de dollars dans la Nouvelle Banque de Développement des BRICS. L’Algérie n’a pas été admise dans l’organisation ;

: malgré un investissement de 1,5 milliard de dollars dans de Développement des BRICS. L’Algérie n’a pas été admise dans l’organisation ; Investissements dans l’agroalimentaire : le projet Baladna, de production de lait en poudre, en partenariat avec le Qatar a été lancé à Adrar. Un investissement de 3,5 milliards de dollars ;

: le projet Baladna, de production de lait en poudre, en partenariat avec le Qatar a été lancé à Adrar. Un investissement de 3,5 milliards de dollars ; Investissements miniers : le projet stratégique Gara Djebilat a été relancé, visant à exploiter le gisement de fer dans le sud du pays, un pas décisif pour l’autonomie industrielle ;

le projet stratégique Gara Djebilat a été relancé, visant à exploiter le gisement de fer dans le sud du pays, un pas décisif pour l’autonomie industrielle ; Automobile : l’usine Fiat de Tafraoui, lancée en décembre 2023, a produit plus de 18 000 véhicules en 2024. L’ajout d’un quatrième groupe de production en novembre a permis d’atteindre un rythme de 17 véhicules par heure ;

: l’usine Fiat de Tafraoui, lancée en décembre 2023, a produit L’ajout d’un quatrième groupe de production en novembre a permis d’atteindre un rythme de 17 véhicules par heure ; Flambée de l’euro : le marché noir des devises a été marqué par une montée spectaculaire de l’euro cette année. De plus, après une chute qui a duré 20 jours, l’euro est reparti à la hausse en ce dernier jour de 2024 ;

Politique : le deuxième mandat de Tebboune et ses défis

En 2024, l’Algérie a vécu une année politique marquée par plusieurs événements clés. En septembre, le président Abdelmadjid Tebboune a été réélu pour un second mandat, à la tête du pays, après des élections anticipées.

Par ailleurs, sur la scène diplomatique, les relations avec la France sont complexes depuis des décennies en raison du passé colonial. Cependant, cette année, elles se sont particulièrement dégradées. De plus, l’arrestation de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal en novembre a frôlé la rupture des relations entre Alger et Paris. Exacerbant les tensions.

En outre, l’Algérie a réaffirmé son soutien indéfectible à la Palestine. Dénonçant les attaques israéliennes sur Gaza et exprimant sa solidarité avec le peuple palestinien dans sa lutte pour l’indépendance. De plus, ce soutien sans faille, symbolisé par la commémoration de la Journée de la Terre, a été un pilier de la diplomatie algérienne, affirmant son rôle de défenseur de la cause palestinienne à l’échelle internationale.

Sport : 2024, une année de victoires pour l’Algérie

Sur le plan sportif, l’année 2024 a été marquée par des exploits remarquables des athlètes algériens. Notamment aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ou l’Algérie a brillé en or. En effet, Imane Khelif a remporté la médaille d’or en boxe, devenant la première Algérienne à décrocher un titre olympique en boxe féminine. De plus, dans la même dynamique, Kaylia Nemour a marqué l’histoire comme la première Algérienne à décrocher une médaille d’or en gymnastique.

En parallèle, la sélection nationale de football a connu une année contrastée. Après une élimination désastreuse dès le premier tour de la CAN en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, l’équipe a rebondi sous la direction de Vladimir Petkovic, qui a mené les Verts à une qualification pour la CAN 2025 sans défaite. En parallèle, les éliminatoires du Mondial 2026 ont débuté positivement, avec deux victoires et une défaite. L’Algérie termine l’année à la 37ᵉ place mondiale et 4ᵉ en Afrique, avec des objectifs ambitieux pour l’avenir.

Nécrologie : les personnalités algériennes qui nous ont quitté en 2024

Par ailleurs, en 2024, l’Algérie a été marquée par la perte de plusieurs personnalités emblématiques issues de divers horizons. Voici quelques figures qui ont laissé une empreinte indélébile dans le militantisme patriotique, la culture et le sport :

Mahieddine Khalef (80 ans) : figure emblématique du football algérien. Khalef a marqué l’histoire en tant qu’ entraîneur de la célèbre équipe de la JS Kabylie . Avec laquelle il a remporté de nombreux titres nationaux et internationaux. De plus, il restera dans les mémoires pour son rôle clé à la tête de l’équipe nationale durant les années 1980. Contribuant à des moments inoubliables pour les fans de football ;

(80 ans) : figure emblématique du football algérien. Khalef a marqué l’histoire en tant qu’ . Avec laquelle il a remporté de nombreux titres nationaux et internationaux. De plus, il restera dans les mémoires pour son rôle clé à la tête de l’équipe nationale durant les années 1980. Contribuant à ; Rachid Mekhloufi (88 ans) : ancien joueur de l’équipe du FLN et véritable légende du football. Il a sacrifié une brillante carrière internationale pour rejoindre la cause algérienne. Après l’indépendance, il a continué à servir le pays, en tant que joueur puis entraîneur. Menant l’Algérie à des victoires historiques et inspirant les générations futures par son courage et son talent ;

(88 ans) : ancien joueur de l’équipe du FLN et véritable légende du football. Il a sacrifié une brillante carrière internationale pour rejoindre la cause algérienne. Après l’indépendance, il a continué à servir le pays, en tant que joueur puis entraîneur. Menant l’Algérie à et inspirant les générations futures par son courage et son talent ; Youcef Bouzid (67 ans) : l’entraîneur respecté, Youcef Bouzid a consacré sa vie à la formation. Ainsi qu’à la réussite de plusieurs clubs algériens. En outre, son dévouement et sa passion pour le football ont marqué des milliers de joueurs et d’amateurs du ballon rond à travers le pays ;

(67 ans) : l’entraîneur respecté, Youcef Bouzid a consacré sa vie à la formation. Ainsi qu’à En outre, son dévouement et sa passion pour le football ont marqué des milliers de joueurs et d’amateurs du ballon rond à travers le pays ; Boukhelad Kheira (93 ans) : moudjahida infatigable, elle a combattu pour l’indépendance. De plus, elle a continué, tout au long de sa vie, à œuvrer pour la mémoire des martyrs et la préservation du patrimoine historique de la nation ;

(93 ans) : moudjahida infatigable, elle a combattu pour l’indépendance. De plus, elle a continué, tout au long de sa vie, à œuvrer pour et la préservation du patrimoine historique de la nation ; Noureddine Saoudi (70 ans) : maître incontesté de la musique andalouse, Noureddine Saoudi est tragiquement décédé en 2024. Dans un accident de la circulation. Reconnu pour son génie musical, il a su raviver et transmettre l’héritage andalou. De plus, avec un style empreint d’émotion et de virtuosité, il est devenu une source d’inspiration pour les générations futures ;

(70 ans) : maître incontesté de Noureddine Saoudi est tragiquement décédé en 2024. Dans un accident de la circulation. Reconnu pour son génie musical, il a su raviver et transmettre l’héritage andalou. De plus, avec un style empreint d’émotion et de virtuosité, il est devenu pour les générations futures ; Hassen Abassi (80) : chanteur légendaire de musique kabyle, il a touché des millions de cœurs avec ses chansons. Telles que “Ahiya Dounith Srim Orthevhimagh” et “Chbahath Temourthiou Izad”. Il nous a également quitté en 2024 ;

En somme, l’Algérie a posé des jalons importants dans son parcours de développement en 2024. En parallèle, elle a fait face à plusieurs défis, notamment sur le plan social. Toutefois, à la veille de 2025, le pays se prépare à un avenir meilleur. Avec une détermination à diversifier son économie et à promouvoir le bien-être de ses citoyens.