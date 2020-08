Coronavirus : Plus de 20 millions contaminés dans le monde

Plus de 20 millions de cas de contamination au coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l’Agence France-presse (AFP) à partir de sources officielles mardi 11 août à 0 h 15 (heure de Paris).

Au total, au moins 20 002 577 cas, dont 733 842 décès, ont été déclarés. Plus de quatre cas de Covid-19 sur dix se situent aux Etats-Unis et au Brésil, les deux pays les plus touchés au monde avec plus de cinq millions de cas (pour plus de 163 000 décès) pour le premier, et plus de 3 millions d’infections (102 000 morts) pour le second.

Aux États-Unis, pays le plus touché au monde en valeur absolue avec 163 370 décès, plus de 44 000 nouvelles infections et 457 morts ont été déplorés en 24 heures, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Lors de son point-presse quotidien consacré à la gestion de l’épidémie, le président Donald Trump a une nouvelle fois appelé à une réouverture des écoles.

La Colombie a franchi la barre des 13 000 morts du Covid-19 depuis le premier cas de contagion détecté dans le pays le 6 mars, selon un bilan officiel publié lundi. Au Brésil, le seuil des 100 000 morts a été passé dimanche, déclenchant sur les réseaux sociaux une vague de messages de solidarité à l’attention des familles endeuillées mêlés à des critiques acerbes du gouvernement.

Rédaction d’Algérie360