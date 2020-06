Accidents de route : 24 morts en une seule semaine

Vingt-quatre (24) personnes ont trouvé la mort et 1094 autres ont été blessées dans 913 accidents de la circulation survenus à travers les différentes régions du pays durant la période du 7 au 13 juin 2020, selon un bilan rendu public mardi par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M’Sila avec 7 morts et 40 blessés dans 29 accidents de la circulation, précise la même source.Les secours de la Protection civile sont intervenus également pour l’extinction de 1866 incendies urbains, industriels et autres à travers le territoire national.

Par ailleurs, un total de 4408 agents, tous grades confondus, et 681 ambulances,ainsi que 520 engins d’incendies ont été mobilisés durant la même période par la direction générale de la Protection civile pour effectuer des opérations de sensibilisation des citoyens et de désinfection générale des quartiers à travers les 48 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).